Δείτε βίντεο: Θεατής σε συναυλία στο Σίδνεϊ αντικαθιστά πιανίστα και γίνεται viral

Ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάσα ανέλαβε τον ρόλο χωρίς πρόβα και κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συναυλία, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη της μουσικής της ταινίας, Τζάστιν Χούργουιτς.







Αναζητώντας επειγόντως αντικαταστάτη για να σωθεί η παράσταση, ο Χούργουιτς απευθύνθηκε στους θεατές και ρώτησε αν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να παίξει πιάνο και να διαβάζει παρτιτούρες εκ πρώτης όψεως.



Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ένας θεατής, ο Στέρλινγκ Νάσα, προσφέρθηκε εθελοντικά. Ο νεαρός ανέβηκε στη σκηνή, πήρε τη θέση του πιανίστα και ερμήνευσε επιτυχώς τα μουσικά μέρη του πιάνου για το υπόλοιπο της συναυλίας.

«Ήμουν λίγο διστακτικός» Ο 21χρονος παίζει πιάνο και εκκλησιαστικό όργανο, ενώ εργάζεται και ως εκπαιδευτής γκάιντας στο πρώην σχολείο του. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκάλυψε αργότερα στο ABC Radio, αρχικά δίστασε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση.



«Ήμουν λίγο διστακτικός», δήλωσε. «Οφείλω μεγάλο μέρος αυτής της εμπειρίας στη φίλη μου, τη Σκάρλετ, η οποία ουσιαστικά... σήκωσε το χέρι μου για μένα».



Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τελικά βρήκα το θάρρος και ήταν μια πολύ καλή απόφαση να κατέβω και να προσφερθώ εθελοντικά».



Ιδιαίτερη ανησυχία τού προκάλεσε το κομμάτι Start a Fire του Τζον Λέτζεντ, το οποίο περιλαμβάνει ένα απαιτητικό και περίπλοκο σόλο στο πιάνο.



«Το είδα στην παρτιτούρα και σκέφτηκα: “Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το διαβάσω με την πρώτη”», είπε.



Ωστόσο, αποφάσισε να ρισκάρει και σε ορισμένα σημεία αυτοσχεδίασε, κερδίζοντας στο τέλος όρθιο χειροκρότημα από το κοινό.



«Είναι μια εντελώς διαφορετική δεξιότητα» Ο Τζάστιν Χούργουιτς, μιλώντας στην Guardian Australia, χαρακτήρισε την επίδοση του νεαρού «εντυπωσιακή».



«Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική δεξιότητα πέρα από την απλή ανάγνωση παρτιτούρας. Να μπορεί κάποιος να παίξει ένα πραγματικά ωραίο σόλο στον σωστό τόνο, στη σωστή κλίμακα, επιτόπου και χωρίς καμία πρόβα», ανέφερε.



Ο συνθέτης αποκάλυψε επίσης ότι πριν επιτρέψει στον Νάσα να ανέβει στη σκηνή, φρόντισε να βεβαιωθεί ότι δεν επρόκειτο απλώς για κάποιον υπερβολικά σίγουρο για τις ικανότητές του, υποβάλλοντάς τον σε αρκετές επιπλέον ερωτήσεις. Τελικά, όμως, η εμπιστοσύνη του ανταμείφθηκε.



Ο Νάσα, που είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του έργου του Χούργουιτς, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική.



«Ήταν πραγματικά ευλογία να μπορέσω να παίξω ένα έργο που θαυμάζω τόσο πολύ», δήλωσε.



«Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε υπάρξει κάποια διακοπή» Η Μάντι Κόργουιν, θεατής που κατέγραψε τη στιγμή και ανάρτησε το βίντεο που έγινε viral, δήλωσε στο CNN ότι επρόκειτο για μια «μοναδική» εμπειρία.



«Δεν έχω ξαναδεί επαγγελματική παραγωγή να σταματά και να ρωτά αν κάποιος από το κοινό μπορεί να ανέβει και να εμφανιστεί στη σκηνή», είπε.



Σύμφωνα με την ίδια, οι θεατές υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή τον νεαρό μουσικό και εκείνος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά.



«Όλα κύλησαν απόλυτα ομαλά και συνδυάστηκαν αρμονικά. Ουσιαστικά δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε υπάρξει κάποια διακοπή», πρόσθεσε.



Η Κόργουιν εκτίμησε ότι το περιστατικό αποτύπωσε ιδανικά το μήνυμα της ταινίας La La Land.



«Ήταν ένα παράδειγμα του τι πραγματεύεται το La La Land... καλλιτέχνες που κυνηγούν τα όνειρά τους», σημείωσε.



Ο Στέρλινγκ Νάσα σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και, προς το παρόν, δεν σχεδιάζει να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη μουσική.



Ο Τζάστιν Χούργουιτς, ωστόσο, θεωρεί ότι διαθέτει αναμφισβήτητα το ταλέντο για μια τέτοια πορεία.



«Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που αγαπά περισσότερο», δήλωσε ο συνθέτης. «Ίσως να του αρέσουν οι διεθνείς σχέσεις λίγο περισσότερο από τη μουσική. Όμως αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του La La Land. Πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς περισσότερο».