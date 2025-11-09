Ο ΠΑΟΚ πέρασε κι από την έδρα της ΑΕΚ επικρατώντας 78-76 με ήρωα τον Μπράουν - Δείτε βίντεο

Όρθιος σε ένα ακόμη, εκτός έδρας ντέρμπι έμεινε ο ΠΑΟΚ που μετά τον Προμηθέα Πάτρας και τον Άρη, επιβλήθηκε και της ΑΕΚ με 76-78 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL - Τα κατάφερε ανατρέποντας διαφορά 11 πόντων και παίρνοντας τη νίκη με λέι απ του Στέφεν Μπράουν στα 0,8’’.