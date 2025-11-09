Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε κι από την έδρα της ΑΕΚ επικρατώντας 78-76 με ήρωα τον Μπράουν - Δείτε βίντεο
Όρθιος σε ένα ακόμη, εκτός έδρας ντέρμπι έμεινε ο ΠΑΟΚ που μετά τον Προμηθέα Πάτρας και τον Άρη, επιβλήθηκε και της ΑΕΚ με 76-78 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL - Τα κατάφερε ανατρέποντας διαφορά 11 πόντων και παίρνοντας τη νίκη με λέι απ του Στέφεν Μπράουν στα 0,8’’.
Για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς αυτή μάλιστα, ήταν η πέμπτη, συνεχόμενη νίκη της στο Πρωτάθλημα που της επέτρεψε να ξεπεράσει την «Ένωση» ανεβαίνοντας στο 5-1. Στο πολύ σημαντικό διπλό, στο ντέρμπι των Δικεφάλων, την οδήγησαν ο Μπεν Μουρ με το τέταρτο, συνεχόμενο του double-double (20π, 10ρ), ο Ντίμσα με 15 πόντους, 4/9 τρίποντα και εννιά ριμπάουντ και ο Μπράουν με 10 πόντους, επτά ασίστ και βέβαια το νικητήριο καλάθι.
Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα υποχρεώθηκε στη δεύτερη, συνεχόμενη ήττα της έπειτα από εκείνη της προηγούμενης αγωνιστικής στο Περιστέρι και πρώτη που σημειώθηκε στη Sunel Arena. Ήταν ένα αποτέλεσμα που προέκυψε και από τη μεγάλη πτώση στην απόδοση της στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στην άμυνα αφού δέχτηκε 47 πόντους έναντι των 31 του πρώτου. Ξεχώρισαν ο Σίλβα με 15 πόντους, επτά ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους.
Η ΑΕΚ «έχτισε» ένα μικρό προβάδισμα στη διάρκεια της πρώτης περιόδου μέσα από την αποτελεσματικότητα της κοντά στο καλάθι, αφού σε αυτό το διάστημα είχε 10/15 δίποντα. Προηγήθηκε με 14-6 στο 4’ μετά από ένα σερί 9-0 και παρότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 14-12, κράτησε το προβάδισμα (23-18). Η εικόνα της δεύτερης περιόδου δεν ήταν διαφορετική, με τους γηπεδούχους μέσα από την άμυνα τους να διατηρούν τον έλεγχο, να ανοίγουν τη διαφορά ακόμη και στους 11 (40-29 στο 18’) και στο τέλος του ημιχρόνου τις δύο ομάδες χώριζε η απόσταση των εννιά πόντων (40-31).
Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την εικόνα του και στις δύο πλευρές του παρκέ στην τρίτη περίοδο, ροκανίζοντας τη διαφορά και προσπερνώντας για πρώτη φορά μετά το αρχικό 5-6 (52-55 στο 28') πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο +4 (54-58). Το ντέρμπι άλλαξε πλήρως εικόνα με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το πάνω χέρι και μάλιστα να ξεφεύγουν με 12 (60-72 στο 35’) με συνεχόμενα τρίποντα του Ντίμσα όμως μέσα σε ένα λεπτό η ΑΕΚ έγινε και πάλι απειλητική (68-72 στο 36’). Τα τελευταία λεπτά ήταν συγκλονιστικά!
Η φάση που έκρινε το ντέρμπι των Δικεφάλων με το λέι απ του Στέφεν Μπράουν στα 0,8''.
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 76-70 στα 2:23 αλλά η ΑΕΚ κατάφερε με τέσσερις μαζεμένους πόντους του Σίλβα ισοφάρισε στα 46’’ (76-76). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης όμως είχε την τελευταία ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε, με τον Στέφεν Μπράουν να σκοράρει με λέι απ στα 0,8’’ γράφοντας το τελικό 78-76 αφού η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει σουτ στον χρόνο που της απέμεινε.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 40-31, 54-58, 76-78
