SPORTS
Bundesliga Μπάγερν Μονάχου Ουνιόν Βερολίνου Μπορούσια Ντόρτμουντ

Η Ουνιόν κράτησε τη Μπάγερν στο 2-2 και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή απώλεια - Δείτε τα γκολ

Στάση... Βερολίνο για το εξπρές από το Μόναχο που στον 17ο επίσημο αγώνα της χρονιάς παραχώρησε την πρώτη του ισοπαλία

Στο Βερολίνο σταμάτησε το... τρένο της Μπάγερν. Μετά από 17 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς από την έναρξη της περιόδου, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ουνιόν υποχρέωσε τους Βαυαρούς στην πρώτη εφετινή τους απώλεια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Το γκολ του Χάρι Κέιν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί (2-2), η οποία πάντως διατηρεί το αήττητο από την έναρξη της περιόδου. Το στραβοπάτημά της, όμως, δεν εκμεταλλεύτηκαν οι διώκτες της.

Η δεύτερη Λειψία, η οποία γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Χοφενχάιμ με 3-1, ενώ η τρίτη της κατάταξης, Ντόρτμουντ, ισοφαρίστηκε στο Αμβούργο στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι οι Βεστφαλοί δεν κατάφεραν να ανεβούν στην 2η θέση.

Η κερδισμένη έως τώρα της αγωνιστικής είναι η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, που «σκόρπισε» στους.. έξι ανέμους την ουραγό, Χαϊντενχάιμ (6-0).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1 (83' Στάγκε, 90'+4' Εμπανγκουλά - 28' Σβάνμπεργκ)

Added Time Insanity! | WERDER BREMEN - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 10 – Bundesliga 2025/26


Κλείσιμο
Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 6-0 (2', 22' Σικ, 16' Χόφμαν, 27' Πόκου, 45'+1, 53' Μάζα)

INSANE! Leverkusen Unstoppable! | BAYER 04 LEVERKUSEN - HEIDENHEIM | Highlights | Bundesliga 2025/26


Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (27', 82' Ντοέκι - 38' Ντίας, Κέιν 90'+3)

PURE DRAMA! Kane Secures DRAW! | UNION BERLIN - FC BAYERN | Highlights | MD 10 – Bundesliga 2025/26

Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1 (90'+7 Κονιγκσντόρφερ - 64' Τσουκβουεμεκά)

90'+7!! LAST-MINUTE Equalizer! | HAMBURGER SV - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Bundesliga 2025/26

Χοφενχάιμ-Λειψία 3-1 (20' Χαϊντάρι, 38' Λεμπερλε, 79' Πρόμελ - 9' Ντιομάντε)

Γκλάντμπαχ-Κολωνία 19:30

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 09/11

Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 09/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 09/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 28 -10αγ.
Λειψία 22 -10αγ.
Ντόρτμουντ 21 -10αγ.
Λεβερκούζεν 20 -10αγ.
Χοφενχάιμ 19 -10αγ.
Στουτγκάρδη 18
Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.
Κολωνία 14
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14
Ουνιόν Βερολίνου 12 -10αγ.
Φράιμπουργκ 10
Αμβούργο 9 -10αγ.
Βόλφσμπουργκ 8 -10αγ.
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Γκλάντμπαχ 6
Μάιντς 5
Χαϊντενχάιμ 5 -10αγ.

