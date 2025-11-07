Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Πάολο Βανόλι νέος προπονητής της Φιορεντίνα
Ο Πάολο Βανόλι νέος προπονητής της Φιορεντίνα
Ο Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να επαναφέρει τους «Βιόλα» στις επιτυχίες, μετά την απομάκρυνση του Στέφανο Πιόλι και τη βαθμολογική κρίση που ταλανίζει τη Φιορεντίνα
Όπως αναμενόταν, ο Πάολο Βανόλι διαδέχθηκε τον Στέφανο Πιόλι στη θέση του προπονητή της Φιορεντίνα.
Η πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής από τους «Βιόλα», αλλά η διάρκεια του συμβολαίου δεν διευκρινίστηκε.
Ο πρώην προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας καλείται να «αναζωογονήσει» την ομάδα της Τοσκάνης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή (τελευταία) θέση της Serie A, με μόλις 4 βαθμούς σε 10 αγώνες.
«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Πάολο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Γεννημένος στο Βαρέζε στις 12 Αυγούστου 1972, ο Βανόλι έχει προπονήσει τις Εθνικές ομάδες Νέων της Ιταλίας σε επίπεδα U16, U18 και U19, τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία κατάκτησε ένα Κύπελλο Ρωσίας, τη Βενέτσια και την Τορίνο. Ο νέος προπονητής της Φιορεντίνα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Viola Park σήμερα το απόγευμα», ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής από τους «Βιόλα», αλλά η διάρκεια του συμβολαίου δεν διευκρινίστηκε.
Ο πρώην προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας καλείται να «αναζωογονήσει» την ομάδα της Τοσκάνης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή (τελευταία) θέση της Serie A, με μόλις 4 βαθμούς σε 10 αγώνες.
«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Πάολο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Γεννημένος στο Βαρέζε στις 12 Αυγούστου 1972, ο Βανόλι έχει προπονήσει τις Εθνικές ομάδες Νέων της Ιταλίας σε επίπεδα U16, U18 και U19, τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία κατάκτησε ένα Κύπελλο Ρωσίας, τη Βενέτσια και την Τορίνο. Ο νέος προπονητής της Φιορεντίνα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Viola Park σήμερα το απόγευμα», ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.
Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 7, 2025
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/KImMrLa1mx
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα