Ο Τζόκοβιτς ζορίστηκε αλλά νίκησε 2-0 (7-6, 6-4) τον Μπόρζες και πέρασε στα ημιτελικά στην Αθήνα
Στην τελική τετράδα του Hellenic Championship πέρασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς καταφέρνοντας να λυγίζει την αντίσταση του Πορτογάλου Νούνο Μπόρζες - Περίπου 8.000 θεατές αποθέωσαν τον Σέρβο στο Telecom Center Athens
Δεύτερο ματς, δεύτερη νίκη για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship, με το ίδιο περίπου σενάριο καθώς συνάντησε αρκετά μεγάλη δυσκολία από τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες τον οποίο και αποθέωσε στο φινάλε με τις δηλώσεις του.
Ο Σέρβος (νο5 στην παγκόσμια κατάταξη) με τη νίκη του έφτασε στον 199ο ημιτελικό της καριέρας του σε τουρνουά της ATP, αλλά και στις 200 νίκες σε τουρνουά indoor (σε κλειστά γήπεδα).
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να σερβίρει. Ο Σέρβος διατηρήθηκε στο game και στο αμέσως επόμενο βρήκε την ευκαιρία για να σπάσει το σερβίς του Νούνο Μπόρζες. Ο Πορτογάλος είχε... απάντηση και κατάφερε να μη δεχθεί σπάσιμο στο σερβίς του.
Αυτή ήταν η έκβαση του σετ, με αποτέλεσμα οι διαφορές των δύο τενιστών να λυθούν στο tie-break. Εκεί, ο Τζόκοβιτς πραγματοποίησε... μονόλογο καθώς επέτρεψε στον αντίπαλό του μόνο έναν πόντο. Έτσι με το 7-6(1), ο 38χρονος τενίστας πήρε το προβάδισμα στο ματς.
Παρόμοια εκκίνηση είχε και το δεύτερο σετ! Τζόκοβιτς και Μπόρζες κρατήθηκαν πίσω από τα σερβίς τους έως το 6ο game (3-3). Τότε ο Τζόκοβιτς βρήκε διπλό break point, το οποίο εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το break (4-3). O Νο.1 του ταμπλό συνόδευσε το break με hold για το 5-3 και χωρίς να δεχθεί κάποια απειλή διπλασίασε τα σετ του (6-4) για να πάρει τη νίκη - πρόκριση στην τετράδα του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.
Ο Τζόκοβιτς θα παίξει την Παρασκευή στις 17:00 (Novasports 6) με τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου. Θα ακολουθήσει ο ημιτελικός του Μουζέτι με τον Κόρντα.
Τον σημερινό αγώνα του Σέρβου παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και οι Γιώργος Καραγκούνης, Τζέριεν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και ο Ντανιέλ Ποντένσε ο οποίος πήγε να δει τον συμπατριώτη του Μπόρζες.
Record-breaker ⭐— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025
It's a 200th indoor win for @DjokerNole who will now advance to a 199th tour-level semi-final🤯#HellenicChampionship pic.twitter.com/84DrCXy9OR
Novak is HYPED 😤@DjokerNole takes the opening set against Borges 7-6 🙌#HellenicChampionship pic.twitter.com/JbsCzKcbRf— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025
