Εσπίριτο Σάντο: «Προνόμιο και τιμή να είσαι ο μόνος μαύρος προπονητής στην Premier League»

Ο τεχνικός της Γουέστ Χαμ μίλησε για την πορεία του, τη δύναμη του αφρικανικού ποδοσφαίρου και το όνειρό του να επιστρέψει στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για να συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος

«Είναι προνόμιο και τιμή να είσαι ο μόνος μαύρος προπονητής στην Premier League». Λόγια του Πορτογάλου προπονητή της Γουέστ Χαμ , Νούνο Εσπίριτο Σάντο, σε συνέντευξή του στο BBC Sport Africa, όπου υποστήριξε ότι η είσοδος του πρώτου Αφρικανού προπονητή στην ιστορία της Premier League είναι θέμα χρόνου.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι μαύροι προπονητές που μπορεί σύντομα να συμμετάσχουν στην Premier League. Πολλοί μαύροι προπονητές θα έχουν καλές σεζόν, θα είναι διαθέσιμοι. Είχα το προνόμιο να έχω μερικούς Αφρικανούς προπονητές να κάνουν εβδομάδες προπόνησης και παρατήρησης μαζί μου σε διάφορους συλλόγους και εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα της δουλειάς τους. Εντυπωσιάστηκα από τις γνώσεις που είχαν ήδη αποκτήσει. Έρχονται στην Αγγλία για να μάθουν από εμάς, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούν επίσης να μας διδάξουν πολλά καλά πράγματα, επειδή το αφρικανικό ποδόσφαιρο είναι πολύ ξεχωριστό όσον αφορά την ελευθερία, το ταλέντο και την ατομικότητα», τόνισε σημειώνοντας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο 51χρονος προπονητής της Γουέστ Χαμ θυμήθηκε τα πρώτα του χρόνια στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, πριν μετακομίσει στην Πορτογαλία:

«Η ζωή ήταν όμορφη. Έζησα κοντά στη θάλασσα, η οικογένειά μου ζούσε κοντά η μία στην άλλη. Μου λείπει να είμαι εκεί», είπε και παραδέχθηκε ότι θέλει να επιστρέψει στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα και δεν αποκλείει την προπονητική...της εθνικής ομάδας.

«Μια μέρα θα επιστρέψω, για να προσπαθήσω να επηρεάσω τους προπονητές, να μοιραστώ την εμπειρία και τις γνώσεις μου», ομολόγησε.

«Να προπονήσω την εθνική ομάδα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε; Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν μπορώ να συμμετάσχω σε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.


