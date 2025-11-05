Προμηθέας - Λέγκια 72-85: Παραδόθηκε στους Πολωνούς

Επίδειξη δύναμης έκανε η Λέγκια Βαρσοβίας στην Πάτρα, επικρατώντας 85-72 του Προμηθέα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο Basketball Champions League. Στο 2-2 πλέον βρίσκονται οι ομάδες μετά από 4 αγωνιστικές, με τους Πολωνούς να έχουν βέβαια το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85

Από την πρώτη φάση του αγώνα και το 0-2 για τη Λέγκια, το προβάδισμα δεν άλλαξε ποτέ χέρια. Ήταν ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι και προηγήθηκαν με +15 (13-28) στο 9΄. Με σερί 9-0 ο Προμηθέας έδειχνε να βρίσκει ρυθμό (22-28) όμως δεν ήταν η μέρα του και με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου η διαφορά είχε ανοίξει πολύ (32-52) και με το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έφτασε στη μέγιστη τιμή της (32-56). Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη για το συγκρότημα του κόουτς Λημνιάτη, απόρροια του κάκιστου ποσοστού στο τρίποντο (5/27 με 18%), ενώ έχασε τα ριμπάουντ (27 έναντι 31). Η τριάδα Χάρις, Ματσούρα, Χάμοντς είχε μια τραγική βραδιά καθώς με συνολικά 2/27 σουτ και 0/18 τρίποντα, άρα ο Προμηθέας δεν μπορούσε να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Διασώθηκαν ο Νάσος Μπαζίνας (23π. με 4/6 τρίποντα) και ο αλάνθαστος Ρομπ Γκρέι με 20π. και 100% ευστοχία (7/7 δίποντα, 6/6 βολές)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάρις, Χάμοντς 4, Κόουλμαν 9, Πλότας, Μπαζίνας 20 (3), ΜακΚάλουμ 11 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης, Γκρέι 20, Ματσούρα 3, Σταυρακόπουλος

ΛΕΓΚΙΑ (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 9, Πλούτα 17 (5), Τομαζέφσκι 5, Σούνγκου 9, Σίλινς, Κολέντα 7 (1), Τόμπσον 15 (1), Βίλτσεκ 1, Χάντερ 14, Πόνσαρ 8 (2).



