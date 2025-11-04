Λαμίν Γιαμάλ: Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα χώρισε και ο πατέρας του παντρεύεται μια 23χρονη κοπέλα
Λαμίν Γιαμάλ: Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα χώρισε και ο πατέρας του παντρεύεται μια 23χρονη κοπέλα
Λίγες ώρες μετά τον χωρισμό του άσου της Μπαρτσελόνα με την τραγουδίστρια από την Αργεντινή, ο πατέρας του Μουνίρ Νασραουΐ ενημέρωσε ότι θα παντρευτεί με την αγαπημένη του Κριστίνα
Βίοι αντίθετοι για τον Λαμίν Γιαμάλ και τον πατέρα του Μουνίρ Νασραουΐ, όσον αφορά τα προσωπικά τους.
Την ημέρα που στις εκπομπές life style στην Ισπανία σήμανε συναγερμός για την είδηση του χωρισμού του άσου της Μπαρτσελόνα με την Νίκι Νικόλ, σχεδόν κανείς δεν πήρε χαμπάρι την άλλη μεγάλη είδηση που αφορούσε την οικογένεια του.
Ο 39χρονος Μουνίρ Νασραουΐ, πατέρας του επιθετικού των μπλαουγκράνα, πόσταρε μια φωτογραφία με την αγαπημένη του Κριστίνα, την οποία συνόδευε με μία μαύρη καρδιά και ένα... μονόπετρο. Αυτός ήταν ο τρόπος που επέλεξε να ανακοινώσει τον γάμο του με την 23χρονη σύντροφο του, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα social media.
Πολλοί τον συνεχάρησαν, αρκετοί στάθηκαν στα 16 χρόνια που τους χωρίζουν, αλλά η ουσία δεν αλλάζει και το ζευγάρι προγραμματίζει τον γάμο του για τις αρχές του 2026.
Μουνίρ και Κριστίνα είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025 όταν παρακολούθησαν δίπλα, δίπλα τον περσινό πρώτο ημιτελικό του Champions League, Μπαρτσελόνα - Ίντερ.
Οι γονείς του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα χώρισαν τρία χρόνια μετά τη γέννηση του, με τον πατέρα του να αποκτά μία κόρη με άλλη σύντροφο και τη μητέρα του Σίλα Εμπάνα να έχει παντρευτεί ξανά έχοντας έναν γιο, ο οποίος ήδη έχει γίνει viral καθώς ο διάσημος αδερφός του συχνά, πυκνά τον έχει μαζί του πανηγυρίζοντας κάποια νίκη της Μπαρτσελόνα ή της Εθνικής Ισπανίας.
Την ημέρα που στις εκπομπές life style στην Ισπανία σήμανε συναγερμός για την είδηση του χωρισμού του άσου της Μπαρτσελόνα με την Νίκι Νικόλ, σχεδόν κανείς δεν πήρε χαμπάρι την άλλη μεγάλη είδηση που αφορούσε την οικογένεια του.
¡EXCLUSIVA! @javihoyos confirma en 'D Corazón' que— DCorazón (@DCorazon_TVE) November 1, 2025
Lamine Yamal y Nicki Nicole ya NO ESTÁN JUNTOS 💔.
⭕️Sigue #DCorazón en @La1_tve:https://t.co/pF5JmYoUSB pic.twitter.com/OFiY7P26l8
Ο 39χρονος Μουνίρ Νασραουΐ, πατέρας του επιθετικού των μπλαουγκράνα, πόσταρε μια φωτογραφία με την αγαπημένη του Κριστίνα, την οποία συνόδευε με μία μαύρη καρδιά και ένα... μονόπετρο. Αυτός ήταν ο τρόπος που επέλεξε να ανακοινώσει τον γάμο του με την 23χρονη σύντροφο του, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα social media.
Πολλοί τον συνεχάρησαν, αρκετοί στάθηκαν στα 16 χρόνια που τους χωρίζουν, αλλά η ουσία δεν αλλάζει και το ζευγάρι προγραμματίζει τον γάμο του για τις αρχές του 2026.
Μουνίρ και Κριστίνα είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025 όταν παρακολούθησαν δίπλα, δίπλα τον περσινό πρώτο ημιτελικό του Champions League, Μπαρτσελόνα - Ίντερ.
Οι γονείς του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα χώρισαν τρία χρόνια μετά τη γέννηση του, με τον πατέρα του να αποκτά μία κόρη με άλλη σύντροφο και τη μητέρα του Σίλα Εμπάνα να έχει παντρευτεί ξανά έχοντας έναν γιο, ο οποίος ήδη έχει γίνει viral καθώς ο διάσημος αδερφός του συχνά, πυκνά τον έχει μαζί του πανηγυρίζοντας κάποια νίκη της Μπαρτσελόνα ή της Εθνικής Ισπανίας.
Lamine Yamal with his little brother and Raphinha.— B/R Football (@brfootball) March 11, 2025
So wholesome 🤗 pic.twitter.com/5BZabJZUDS
Ποιος ξέρει, ίσως σύντομα, αποκτήσει και άλλο ετεροθαλή αδελφάκι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα