Σερβία: Ψάχνουν τι έφταιξε για τον ξαφνικό θάνατο του 44χρονου προπονητή της Ραντνίτσκι - «Είχε φάει ψάρι στο γεύμα» λέει παίκτης του
«Δεν αισθάνομαι καλά» ήταν τα τελευταία λόγια του άτυχου Μλάντεν Ζίζοβιτς
Σε σοκ παραμένει ο ποδοσφαιρικός κόσμος στη Σερβία έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο του 44χρονου προπονητή της Ραντνίτσκι 1923 Μλάντεν Ζίζοβιτς από καρδιακή προσβολή στη διάρκεια της αναμέτρησης για το εγχώριο πρωτάθλημα με την Μλάντοστ.
Την ίδια ώρα, σημαντικές αποκαλύψεις αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Ζίζοβιτς έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς άνθρωποι μέσα από την ομάδα αναφέρουν ότι στο γεύμα που προηγήθηκε της αναμέτρησης ο 44χρονος είχε φάει ψάρι.
«Λένε ότι παραπονέθηκε για το ψάρι, είπε ότι δεν ήθελε να φάει άλλο. Αυτό εννοούσε. Δεν υπήρχαν προβλήματα κατά την προθέρμανση, το παιχνίδι ξεκίνησε, όλα ήταν εντάξει» αναφέρει χαρακτηριστικά ο σταρ της ομάδας Μεχμέντ Τσόσιτς, που περιέγραψε πώς έζησε τη συγκλονιστική αυτή στιγμή.
«Παίζει ξανά, σαν ταινία, στο μυαλό μου. Μου έδινε οδηγίες, γύρισε και σε κάποιο σημείο είδα ότι μιλούσε στον διαιτητή δίπλα στους πάγκους. Μετά πήγε προς τον πάγκο μας, γύρισε στους άλλους και είπε '"δεν αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά". Έπεσε, είδατε όλα τα άλλα. Στο βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε επίσης να ακούσετε κραυγές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσόσιτς.
Και προσέθεσε: «Συνεχίσαμε το παιχνίδι, ελπίζοντας ότι δεν θα συνέβαινε το χειρότερο και ότι θα ήταν ξανά μαζί μας. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτό το θέμα, αλλά είπαμε ότι παίζαμε γι' αυτόν και ότι θέλαμε να τον ανταμείψουμε με μια νίκη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, αλλά δεν θέλαμε να τον απογοητεύσουμε».
«Πιστεύαμε ότι θα επέστρεφε, θα ήταν ξανά μαζί μας και ότι θα γιορτάζαμε τη νίκη. Τότε επικράτησε απόλυτο σοκ. Ο διαιτητής σταμάτησε ξαφνικά το παιχνίδι. Κάποιος είπε "πέθανε". Όλα σταμάτησαν σε μια στιγμή» συμπλήρωσε ο ποδοσφαιριστής της Ραντνίτσκι.
Ο αγώνας, ο οποίος αρχικά διακόπηκε όταν ο Ζίζοβιτς κατέρρευσε το 22ο λεπτό του α' ημιχρόνου και αργότερα ξεκίνησε και πάλι με απόφαση του διαιτητή, διακόπηκε οριστικά λίγο πριν το ημίχρονο, αφού η επιβεβαίωση του τραγικού θανάτου του ανακοινώθηκε στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.
Όπως έγινε γνωστό, οι παίκτες και το προσωπικό της Ραντνίτσκι έχουν λάβει μια εβδομάδα άδεια από την προπόνηση για να θρηνήσουν, με την αναμέτρηση του επόμενου Σαββατοκύριακου να αναβάλεται.
Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ οι οπαδοί της προηγούμενης ομάδας του Ζίζοβιτς, Μπάνια Λούκα, έχουν ήδη αποτίσει φόρο τιμής ζωγραφίζοντας μια τοιχογραφία του πρώην προπονητή τους έξω από το γήπεδο του συλλόγου.
Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.— kskrck (@Kskrck) November 3, 2025
Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01
