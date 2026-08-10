Ισραηλινός επιχειρηματίας που είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «καθίκι» κατεβαίνει υποψήφιος με το κόμμα του Νετανιάχου στις εκλογές του Οκτωβρίου

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, ο Όρεν Ντομπρόνσκι είναι από τους εκλεκτούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τις εκλόγές της Κνεσέτ, ενώ έκανε και νέα ανάρτηση ζητώντας συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ





Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι



Η ανάρτηση κατά του Τραμπ που επανήλθε στο προσκήνιο «Αφήστε για μια στιγμή στην άκρη το ερώτημα εάν η συμφωνία με το Ιράν είναι καλή ή κακή», είχε γράψει.











Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ όχι μόνο δεν είχε προσκαλέσει το Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είχε μοιραστεί μαζί του ούτε το κείμενο της συμφωνίας.



«Ποιο καθίκι συμπεριφέρεται έτσι σε έναν σύμμαχο;», είχε γράψει χαρακτηριστικά.



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«Έχασα την ψυχραιμία μου» Ο Ντομπρόνσκι έσπευσε νωρίτερα να ανασκευάσει τα όσα είχε γράψει, δημοσιεύοντας απολογητική ανάρτηση στο Facebook.



Χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και σημείωσε ότι έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του Αμερικανού προέδρου «αμέτρητες φορές».



Πολιτική αμηχανία προκάλεσε στο Ισραήλ η επιλογή του επιχειρηματία Όρεν Ντομπρόνσκι από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία από τις προνομιακές θέσεις του κόμματός του Likud ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου, καθώς λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ήρθε ξανά στην επιφάνεια παλαιότερη ανάρτησή του στην οποία χαρακτήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ «καθίκι» (piece of shit, στα αγγλικά).Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel , σε ανάρτησή του στο X, ο επιχειρηματίας είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο με αφορμή συμφωνία με το Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριζε, είχε αντιμετωπιστεί το Ισραήλ.«Αφήστε για μια στιγμή στην άκρη το ερώτημα εάν η συμφωνία με το Ιράν είναι καλή ή κακή», είχε γράψει.Ο Ντομπρόνσκι διερωτήθηκε σε ποιον κόσμο θεωρείται φυσιολογικό να μην προσκαλείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένας σύμμαχος «που πολέμησε ώμο με ώμο μαζί σου».Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ όχι μόνο δεν είχε προσκαλέσει το Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είχε μοιραστεί μαζί του ούτε το κείμενο της συμφωνίας.«Ποιο καθίκι συμπεριφέρεται έτσι σε έναν σύμμαχο;», είχε γράψει χαρακτηριστικά.Η συγκεκριμένη ανάρτηση δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση μετά την επιλογή του από τον Νετανιάχου, δεδομένης της στενής πολιτικής σχέσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Τραμπ.Ο Ντομπρόνσκι έσπευσε νωρίτερα να ανασκευάσει τα όσα είχε γράψει, δημοσιεύοντας απολογητική ανάρτηση στο Facebook.Χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και σημείωσε ότι έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του Αμερικανού προέδρου «αμέτρητες φορές».





Για την επίμαχη ανάρτηση υποστήριξε ότι είχε αντιδράσει χωρίς να γνωρίζει όλα τα δεδομένα.



«Σε μία περίπτωση, χωρίς να γνωρίζω όλα τα γεγονότα, έχασα την ψυχραιμία μου και δημοσίευσα κάτι για το οποίο μετανιώνω», ανέφερε.



Ο επιχειρηματίας ζήτησε στη συνέχεια προσωπικά συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι τον θαυμάζει ιδιαίτερα.



Η ανασκευή ήρθε την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση του Likud και ενώ ο Ντομπρόνσκι ετοιμάζεται να περάσει από τον χώρο των επιχειρήσεων και της Silicon Valley στην πρώτη γραμμή της ισραηλινής πολιτικής.



Σημειώνεται ότι ο Ντομπρόνσκι, επιχειρηματίας με πολυετή παρουσία στη Silicon Valley και συνιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Hotbar, θα λάβει την πρώτη θέση που έχει δικαίωμα να δεσμεύσει προσωπικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την Κνεσέτ.



Η επιλογή του παρουσιάστηκε ως κίνηση με το βλέμμα στην τεχνολογία και κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Το Likud, το οποίο περιέγραψε τον Ντομπρόνσκι ως δεξιό, ανέφερε ότι θα αποτελέσει μέρος της ομάδας και ότι μετά τις εκλογές αναμένεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην ισραηλινή οικονομία, την εκπαίδευση, την ιατρική και άλλους τομείς.

Ποιος είναι ο Όρεν Ντομπρόνσκι Ο Ντομπρόνσκι προέρχεται από τον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων και είναι ένας από τους συνιδρυτές της Hotbar, εταιρείας λογισμικού που ιδρύθηκε στο Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1990.



Πέρασε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στη Silicon Valley και πλέον η επιλογή του από τον Νετανιάχου συνδέεται με τη φιλοδοξία του Likud να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.



Εφόσον το πολιτικό σχέδιο προχωρήσει μετά τις εκλογές, ο Ντομπρόνσκι αναμένεται να ασχοληθεί με την ενσωμάτωση της AI σε κρίσιμους τομείς, από την οικονομία και την εκπαίδευση έως την υγεία.



Η είσοδός του στην πολιτική, πάντως, συνοδεύτηκε από την πρώτη αντιπαράθεση πριν ακόμη φτάσει στην Κνεσέτ, αναγκάζοντάς τον να αποκηρύξει δημόσια μία από τις πλέον αιχμηρές παλαιότερες τοποθετήσεις του και να απολογηθεί στον Τραμπ.