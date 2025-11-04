Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι χωρίς τον Καλαϊτζάκη, αλλά με τον Λεσόρ
Ο Γάλλος σέντερ ζήτησε να ταξιδέψει με την ομάδα για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), αλλά ο Αταμάν πέραν των Χολμς, Γιούρτσεβεν δεν υπολογίζει και στον Καλαϊτζάκη
Προβλημάτων συνέχεια για τον Παναθηναϊκό καθώς λίγες ώρες πριν ταξιδέψει για το Βελιγράδι για τον αγώνα της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα «έχασε» και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Ο διεθνής άσος, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αγκώνα εδώ και 20 ημέρες περίπου και παρά τις προσπάθειες του οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει με αποτέλεσμα να μείνει στην Αθήνα κάνοντας παρέα στους επίσης τραυματίες Ρισόν Χόλμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Νέο πρόσωπο στην αποστολή των πράσινων ο Ματίας Λεσόρ, αλλά χωρίς ο Γάλλος να είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο έμπειρος σέντερ ζήτησε για ψυχολογικούς λόγους να μπει στην αποστολή και λογικά έχει πιθανότητες την επόμενη εβδομάδα να αγωνιστεί στους εκτός έδρας αγώνες με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης.
