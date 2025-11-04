Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι χωρίς τον Καλαϊτζάκη, αλλά με τον Λεσόρ

Ο Γάλλος σέντερ ζήτησε να ταξιδέψει με την ομάδα για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), αλλά ο Αταμάν πέραν των Χολμς, Γιούρτσεβεν δεν υπολογίζει και στον Καλαϊτζάκη