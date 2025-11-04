Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Ανανέωσε ο Βασίλης Σπανούλης, θα είναι και στα «παράθυρα» για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Ανανέωσε ο Βασίλης Σπανούλης, θα είναι και στα «παράθυρα» για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
«Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του» αναφέρει η ανακοίνωση
Ο Βασίλης Σπανούλης θα παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, βάζοντας πλώρη για το MundoBasket 2027.
Ο Έλληνας προπονητής οδήγησε τη γαλανόλευκη στο χάλκινο μετάλλιο, επαναφέροντάς τη στο βάθρο μετά από 16 χρόνια. Ως εκ τούτου, πρώτο μέλημα της διοίκησης της ΕΟΚ ήταν η παραμονή του Σπανούλη στην ομάδα, επιθυμία την οποία είχε εκφράσει δημόσια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025.
Ομοσπονδία και Σπανούλης έφτασαν σε συμφωνία, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν κοινή συμπόρευση με στόχο τη διοργάνωση του Κατάρ σε δύο χρόνια, ενώ σε αυτό έδωσε τη συγκατάθεσή της και η Μονακό.
Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε την Εθνική το 2023 κι έκτοτε την έχει καθοδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στο EuroBasket 2025.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.
Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.
Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.
H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.
Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών.»
Ειδήσεις σήμερα:
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
Ο Έλληνας προπονητής οδήγησε τη γαλανόλευκη στο χάλκινο μετάλλιο, επαναφέροντάς τη στο βάθρο μετά από 16 χρόνια. Ως εκ τούτου, πρώτο μέλημα της διοίκησης της ΕΟΚ ήταν η παραμονή του Σπανούλη στην ομάδα, επιθυμία την οποία είχε εκφράσει δημόσια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025.
Ομοσπονδία και Σπανούλης έφτασαν σε συμφωνία, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν κοινή συμπόρευση με στόχο τη διοργάνωση του Κατάρ σε δύο χρόνια, ενώ σε αυτό έδωσε τη συγκατάθεσή της και η Μονακό.
Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε την Εθνική το 2023 κι έκτοτε την έχει καθοδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στο EuroBasket 2025.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.
Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.
Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.
H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.
Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών.»
Ειδήσεις σήμερα:
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα