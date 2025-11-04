Weswim: Κολύμπι τις Κυριακές στην Ακτή Βουλιαγμένης, 365 μέρες τον χρόνο

Μια Θάλασσα από Πρωταγωνιστές στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας

Η Μαγεία Συνεχίζεται Στην Άμμο

Την Κυριακή 2/11, στην Ακτή Βουλιαγμένης, 300+ Weswimmers από όλο τον κόσμο εγκαινίασαν μαζικά την 10η σεζόν με ένα αξέχαστο ηλιόλουστο event κολύμβησης, φιλίας, μοιράσματος και ασφάλειας.Οι κολυμβητές είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε σηματοδοτημένη και ασφαλή διαδρομή από 1 έως 3 χιλιόμετρα, υπό την επαγγελματική προστασία της έμπειρης επταμελούς ομάδας ασφαλείας αγώνων Level Zero και του ναυαγοσώστη της ακτής. Κολυμβητές όλων των ηλικιών από Αγγλία, Νότια Αφρική, Ιταλία, USA, Καναδά, Σερβία και Χιλή απέδειξαν ότι το Weswim είναι πλέον ένα παγκόσμιο community.Στη θάλασσα και στην άμμο, η ποικιλία ήταν εντυπωσιακή: αθλητές από πολλές ομάδες, τριαθλητές, masters κολυμβητές, αθλητές Α.μ.ε.Α. και πολλές γυναίκες δρομείς που ήρθαν αμέσως μετά το Ladies Run, μεταφέροντας την ενέργειά τους από τον άσφαλτο στην ακτή. Την παράσταση, όμως, την έκλεψαν τα πολλά μικρά παιδιά, που θύμισαν σε όλους την αγνή χαρά της θάλασσας και πέρασαν το μήνυμα σε γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους στη θάλασσα και στα Weswim Sundays χωρίς φόβο, ώστε να εξοικειώνονται με το νερό , την κολύμβηση και τα παιχνίδια στην άμμο 365 μέρες το χρόνο.Μετά το δροσερό κολύμπι (22c θερμοκρασία νερού) και τη ζέστη έξω (23°C) που έσπασε το συννεφιασμένο πρωινό ξεκίνημα, φιλοξένησαν το παραδοσιακό picnic Weswim στην άμμο, με προϊόντα που έφτιαξαν και έφεραν οι ίδιοι οι κολυμβητές.