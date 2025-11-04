Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Weswim: Κολύμπι τις Κυριακές στην Ακτή Βουλιαγμένης, 365 μέρες τον χρόνο
Οι κολυμβητές έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε σηματοδοτημένη και ασφαλή διαδρομή από 1 έως 3 χιλιόμετρα
Την Κυριακή 2/11, στην Ακτή Βουλιαγμένης, 300+ Weswimmers από όλο τον κόσμο εγκαινίασαν μαζικά την 10η σεζόν με ένα αξέχαστο ηλιόλουστο event κολύμβησης, φιλίας, μοιράσματος και ασφάλειας.
Οι κολυμβητές είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε σηματοδοτημένη και ασφαλή διαδρομή από 1 έως 3 χιλιόμετρα, υπό την επαγγελματική προστασία της έμπειρης επταμελούς ομάδας ασφαλείας αγώνων Level Zero και του ναυαγοσώστη της ακτής. Κολυμβητές όλων των ηλικιών από Αγγλία, Νότια Αφρική, Ιταλία, USA, Καναδά, Σερβία και Χιλή απέδειξαν ότι το Weswim είναι πλέον ένα παγκόσμιο community.
Στη θάλασσα και στην άμμο, η ποικιλία ήταν εντυπωσιακή: αθλητές από πολλές ομάδες, τριαθλητές, masters κολυμβητές, αθλητές Α.μ.ε.Α. και πολλές γυναίκες δρομείς που ήρθαν αμέσως μετά το Ladies Run, μεταφέροντας την ενέργειά τους από τον άσφαλτο στην ακτή. Την παράσταση, όμως, την έκλεψαν τα πολλά μικρά παιδιά, που θύμισαν σε όλους την αγνή χαρά της θάλασσας και πέρασαν το μήνυμα σε γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους στη θάλασσα και στα Weswim Sundays χωρίς φόβο, ώστε να εξοικειώνονται με το νερό , την κολύμβηση και τα παιχνίδια στην άμμο 365 μέρες το χρόνο.
Μετά το δροσερό κολύμπι (22c θερμοκρασία νερού) και τη ζέστη έξω (23°C) που έσπασε το συννεφιασμένο πρωινό ξεκίνημα, φιλοξένησαν το παραδοσιακό picnic Weswim στην άμμο, με προϊόντα που έφτιαξαν και έφεραν οι ίδιοι οι κολυμβητές.
Μια Θάλασσα από Πρωταγωνιστές στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας
Η Μαγεία Συνεχίζεται Στην Άμμο
Γιατί Κολυμπάμε Μαζί το Χειμώνα;
Στο Weswim, δεν είναι μόνο η κολύμβηση και ή διασκέδαση. Είναι η επένδυση στον εαυτό μας. Είναι η γείωση στην άμμο και η επαφή με τους άλλους κολυμβητές και το περιβάλλον. Η χειμερινή κολύμβηση ανοικτής θάλασσας είναι ένα δυναμικό εργαλείο wellbeing πο προσφέρει αναρίθμητα και απτά οφέλη:
- • Ανακούφιση από το στρες και βελτίωση της ψυχολογικής ισορροπίας.
- • Θετική επίδραση στο μεταβολισμό και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
- • Σημαντική βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος.
- • Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
Αυτά τα οφέλη αποκτώνται φυσικά και με χαρά, μέσα από την κοινότητα και την ομαδική προπόνηση.
Η ομάδα του Weswim ετοιμάζεται και για τον Χειμερινό Διάπλου του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στις 7 Δεκεμβρίου.
Είστε Weswimmer και θέλετε να συμμετάσχετε; Στείλτε αίτημα στο info@weswim.gr για να λάβετε τον κωδικό συμμετοχής στην ομάδα μας. Προσοχή: Η προθεσμία για ομαδικές εγγραφές λήγει αυστηρά στις 15/11.
