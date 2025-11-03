Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Super League: Μονομαχία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ σήμερα στην Αρκαδία
Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στο τελευταίο ματς της 9ης αγωνιστικής (3/11, 17:00 - Novasports Prime), με τις δυο ομάδες να... καίγονται για τρίποντο
Στην Τρίπολη θα ολοκληρωθεί η 9η αγωνιστική της Super League. To απόγευμα της Δευτέρας (3/11, 17:00 - Novasports Prime) o Αστέρας AKTOR θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τις δυο ομάδες να έχουν ανάγκη από τρίποντο.
Οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας αμφότερες από τρεις βαθμούς. Οι Αρκάδες μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει νίκη, παρά μόνο τρεις ισοπαλίες, ενώ από τους Κρητικούς αφαιρέθηκαν (προς το παρόν) τρεις βαθμοί, λόγω της υπόθεσης Παπάζογλου και μένει να φανεί από την εκδίκαση του CAS τι μέλλει γενέσθαι.
Στο πλαίσιο της συσπείρωσης του Αστέρα AKTOR ο Κρις Κόουλμαν συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ουαλός τεχνικός των Αρκάδων θα ανακοινώσει την 23αδα λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Αξιοσημείωτο πως κανείς παίκτης των Κιτρινομπλέ δεν βρίσκεται στο ποινολόγιο της Λίγκας.
Aπό την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος αυτές τις ημέρες έκανε θεραπεία για τις ενοχλήσεις του στους κοιλιακούς, ενώ εκτός παραμένει ο γνωστός τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ.
Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.
