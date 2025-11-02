Μασκότ ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αγγλία παραπατούσε σαν μεθυσμένη και οδηγήθηκε εκτός γηπέδου - Βίντεο
SPORTS
Σεντ Άλμπανς Μπάρτον FA Cup Μασκότ Αγγλία

Ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά για τη μασκότ της Σεντ Άλμπανς, ομάδας της 7ης κατηγορίας στην Αγγλία - Παρόλο το θέαμα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας

Έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο στην Αγγλία να είναι λίγο διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι οπαδοί βλέπουν τον αγώνα ως διασκέδαση, χαίρονται το ποδόσφαιρο χάσει ή κερδίσει η ομάδα τους και πολλές φορές αυτοσαρκάζονται. 

Η Σεντ Άλμπανς είναι αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία και αυτό το σαββατοκύριακο έπαιξε με την Μπάρτον για τον πρώτο γύρο του FA Cup.

Γνώρισε τον αποκλεισμό με βαριά ήττα 6-0, όμως η μασκότ της ομάδας θέλησε να διασκεδάσει τους οπαδούς μετά το δύσκολο απόγευμα. 

Μάλλον όμως δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αφού μετά το ματς εμφανίστηκε στο γήπεδο για σόου παραπατώντας και πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να υψώνει τα μεσαία δάχτυλά του προς του φιλάθλους.

Παρενέβησαν οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου και τον οδήγησαν εκτός, ενώ οι φίλαθλοι των τον χειροκροτούσαν. 

Από πολλούς χρήστες των social media ειπώθηκε ότι ο «Σάμι ο Άγιος», όπως ονομάζεται η μασκότ, τα είχε... κοπανήσει και παραπατούσε από το αλκοόλ.

