Μασκότ ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αγγλία παραπατούσε σαν μεθυσμένη και οδηγήθηκε εκτός γηπέδου - Βίντεο
Ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά για τη μασκότ της Σεντ Άλμπανς, ομάδας της 7ης κατηγορίας στην Αγγλία - Παρόλο το θέαμα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας
Έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο στην Αγγλία να είναι λίγο διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι οπαδοί βλέπουν τον αγώνα ως διασκέδαση, χαίρονται το ποδόσφαιρο χάσει ή κερδίσει η ομάδα τους και πολλές φορές αυτοσαρκάζονται.
Η Σεντ Άλμπανς είναι αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία και αυτό το σαββατοκύριακο έπαιξε με την Μπάρτον για τον πρώτο γύρο του FA Cup.
Γνώρισε τον αποκλεισμό με βαριά ήττα 6-0, όμως η μασκότ της ομάδας θέλησε να διασκεδάσει τους οπαδούς μετά το δύσκολο απόγευμα.
Μάλλον όμως δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αφού μετά το ματς εμφανίστηκε στο γήπεδο για σόου παραπατώντας και πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να υψώνει τα μεσαία δάχτυλά του προς του φιλάθλους.
Από πολλούς χρήστες των social media ειπώθηκε ότι ο «Σάμι ο Άγιος», όπως ονομάζεται η μασκότ, τα είχε... κοπανήσει και παραπατούσε από το αλκοόλ.
Παρενέβησαν οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου και τον οδήγησαν εκτός, ενώ οι φίλαθλοι των τον χειροκροτούσαν.
The St Albans mascot was absolutely smashed away at Burton Albion yesterday… 🤣😭— Football Away Days (@FBAwayDays) November 2, 2025
He ended up getting ejected from the stadium… 🫣pic.twitter.com/YgL2HYG7rZ
St Albans mascot escorted out of the stadium today for being drunk & disorderly 🤣🍻 pic.twitter.com/hOmwBzFBNT— Football Fights (@footbalIfights) November 1, 2025
