Premier League: Επιστροφή στις νίκες μετά από ενάμιση μήνα για τη Λίβερπουλ, 2-0 την Άστον Βίλα - Δείτε τα γκολ
Οι Reds επέστεψαν στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος αλλά βρίσκονται στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ - Στην 11η θέση συνεχίζουν οι Villans του Ουνάι Έμερι
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην Premier League (τελευταία νίκη στις 20/9 επί της Έβερτον με 2-1) και πέντε συνολικά εντός των συνόρων, μετά τον αποκλεισμό από την Κρίσταλ Πάλας στο League Cup, η Λίβερπουλ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα.
Τέσσερα 24ωρα πριν το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της league phase του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ», η ομάδα του Άρνε Σλοτ, στο ίδιο γήπεδο, επικράτησε με 2-0 της Αστον Βίλα, χάρις στο - τρίτο στο πρωτάθλημα - γκολ του Σαλάχ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και του Γκράβενμπερχ στο 58'.
Οι «κόκκινοι» μετά από περίπου ενάμιση μήνα... ξηρασίας επέστρεψαν στα «τρίποντα» σε μία περίοδο που οι... μουρμούρες και η αμφισβήτηση ήταν στην καθημερινότητα στο «Μερσεϊσάιντ».
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Μπράιτον-Λιντς 3-0
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0
Φούλαμ-Γουλβς 3-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 2/11
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 2/11
Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18 -9αγ.
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.
Μάντσεστερ Γ. 17
Άστον Βίλα 15
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Μπράιτον 15
Έβερτον 11 -9αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
