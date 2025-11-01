Απίστευτη δήλωση του Σάκοτα: «Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος»

ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα στη Basket League αφού δεν μπόρεσε να περάσει από την έδρα του Περιστερίου.Η Ένωση διαμαρτύρεται για την διαιτησία του αγώνα και γι' αυτό τον λόγο ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά το τελευταίο σφύριγμα.Αργότερα όμως μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε το σχόλιο του διαιτητή για την απόδοση της ΑΕΚ!

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, έπαιξε καλά και δυνατά. Όμως στη συνέχεια θα σταθώ μόνο σε μια φάση που έχει γίνει προς το τέλος του παιχνιδιού. Σε κάποιες διαμαρτυρίες που είχα εγώ λέω στο διαιτητή με το δίκιο, επειδή έτσι πιστεύω και μου λέει ‘δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος’.

Εγώ δηλώνω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ να φαινόμαστε χειρότεροι. Και αυτό αν το πιστεύει ένας διαιτητής προς τιμήν του. Αυτό είναι που εγώ έχω ακούσει και έχω πει. Θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα όχι».



