Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Το απίθανο βίντεο για την αλλαγή ιδιοκτησίας και την επιστροφή βαθμών
Οι «κουκουβάγιες» θα αγωνίζονται την επόμενη χρονιά στη League 1, αλλά παρά την πίκρα του υποβιβασμού στο Χίλσμπορο σήμερα υπήρχαν πολλοί λόγοι για να χαμογελάσουν οι οπαδοί της
Εδώ και καιρό η παρουσία της Σέφιλντ Γουένσντεϊ στο πρωτάθλημα της Championship είχε τον χαρακτήρα της... προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν που θα την βρει να αγωνίζεται στη League 1 (Γ' Εθνική).
Η κάκιστη οικονομική κατάσταση του κλαμπ, απόρροια των τραγικών επιλογών του Ταϊλανδέζουν ιδιοκτήτη , Ντέιφον Τσανσίρι, προκάλεσε συνολική αφαίρεση 18 βαθμών με τις «κουκουβάγιες» να αποχαιρετούν πολύ νωρίς την κατηγορία.
Ωστόσο αυτό το λιγότερο που ανησυχούσε τους φίλους του συλλόγου καθώς με τον Τσανσίρι εξαφανισμένο, η EFL ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος του Σέφιλντ θα ξεκινήσει και τη νέα σεζόν με -15 βαθμούς!
Μια εξέλιξη που θα σήμανε το οριστικό τέλος του συλλόγου και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ντέιβιντ Στόρτς να εμφανίζεται ως απο μηχανής Θεός αναλαμβάνοντας την ομάδα.
Ο Στορτς και οι συνεργάτες του έκαναν αγώνα δρόμου για να προλάβουν όλες τις διαδικασίες και σήμερα, λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τη Γουέστ Μπρόμγουϊτς Άλμπιον, όπου η Γουένσντεϊ πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της (σε 46 αγώνες!) ήρθαν τα ευχάριστα νέα.
Από τα matrix του γηπέδου παρουσιάστηκε με τη μορφή της αντίστροφης μέτρησης, το βίντεο που έδειχνε ότι οι -15 βαθμοί της επόμενης σεζόν, έχουν γίνει... μηδέν, με τον κόσμο να χειροκροτεί και να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες.
EFL Statement: Sheffield Wednesday under new ownership— EFL Communications (@EFL_Comms) May 2, 2026
📘 https://t.co/fLmubzKnqk#EFL pic.twitter.com/TNz5AkzfJZ
Goosebumps at Hillsborough, wow.— Central (@WestHam_Central) May 2, 2026
Congrats to all the fans on getting their club back. pic.twitter.com/zvAbAmp1U8
🚨 BREAKING: NO POINTS DEDUCTION FOR SHEFFIELD WEDNESDAY 💙🦉— WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) May 2, 2026
Incredible reaction — so happy for them. Finally getting this sorted 🙌
New era incoming.
Some of the best fans in the league.#efl #swfc pic.twitter.com/KsCfbHsUKF
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
