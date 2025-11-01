ΑΕΚ: Δεν έκανε δηλώσεις ο Σάκοτα μετά την ήττα από το Περιστέρι - Παράπονα της Ένωσης για τους διαιτητές - Βίντεο
Οι βολές ήταν 31-14 υπέρ του Περιστερίου στο παιχνίδι και η ΑΕΚ είχε γενικά παράπονα από τα σφυρίγματα των διαιτητών
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 79-66 από το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έτσι έπεσε στο 4-1 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν πήγε για δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας.
Ο προπονητής της Bασίλισσας και οι άνθρωποι της Ένωσης έχουν παράπονα με τη διαιτησία και με ορισμένα σφυρίγματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που μετέδωσε και η ΕΡΤ. Ο Σάλε χρεώθηκε με τεχνική ποινή νωρίς στο ματς, ενώ άλλη μια τεχνική ποινή δέχθηκε και ο πάγκος της Ένωσης.
Οι βολές ήταν 31-14 υπέρ του Περιστερίου στο ματς.
