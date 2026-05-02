Η ενημερωτική ημερίδα του ΕΟΚΑΝ στη Λάρισα: «Η νίκη δεν θέλει ντόπινγκ» 
ΕΟΚΑΝ Λάρισα Ντόπινγκ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αθλητικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά στη Λάρισα, ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με τον ΕΟΚΑΝ

Η εκδήλωση συγκέντρωσε αθλητές, προπονητές, γονείς και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προάσπιση των αξιών του καθαρού αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, ο οποίος ανέδειξε τις σύγχρονες προκλήσεις γύρω από το ντόπινγκ, τις επιπτώσεις του στην υγεία των αθλητών και τη σημασία της πρόληψης μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση.

Επιπλέον τα στελέχη του Οργανισμού παρουσίασαν το εύρος των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΟΚΑΝ, ενισχύοντας τον διάλογο με το κοινό μέσα από ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

Σε δήλωσή του, ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Γρηγόρης Λέων, υπογράμμισε: «Ο αγώνας κατά του ντόπινγκ είναι διαρκής και απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Η γνώση και η σωστή ενημέρωση αποτελούν τα πιο ισχυρά εργαλεία για την προστασία των αθλητών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του αθλητισμού. Η ανταπόκριση που βλέπουμε από την τοπική κοινωνία μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Λαρισαίων για τη συνεργασία και την πρωτοβουλία αυτής της δράσης, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίησή της».

