«Δεν θα σε αφήσω ποτέ!»: Αποθεωτική υποδοχή και στήριξη της Λάρισας από τους οπαδούς της
Παρά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό που έκανε πιο δύσκολη την υπόθεση παραμονής, οι οπαδοί της ΑΕΛ παραμένουν στο πλευρό της ομάδας
Η ΑΕΛ Novibet έφτασε μια «ανάσα» από κομβικό διπλό στις Σέρρες, όμως η επιμονή του Φωτιά, παρά τη διαφορετική άποψη του VAR, να δώσει πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη που πήγε από το κεφάλι του Σίστo και έπειτα από επαφή με τον Ντε Μάρκο σε εναέρια μονομαχία, «στέρησε» δυο βαθμούς από την ομάδα του Φέστα και την άφησε στην τελευταία θέση.
Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό και να έκανε την «αποστολή» της παραμονής ακόμα πιο δύσκολη, όμως οι Λαρισαίοι φίλαθλοι δεν πτοήθηκαν και σε αυτό το πλαίσιο θέλησαν να δείξουν στους παίκτες των Βυσσινί πως... γι' αυτούς εκείνοι είναι οι νικητές.
Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί οπαδοί της ΑΕΛ Novibet έστησαν υποδοχή στο πούλμαν της αποστολής με καπνογόνα και ξεκάθαρα σύνθημα. «Δεν θα σ’αφήσω ποτέ»!
Πηγή: gazzetta.gr
