Επείγουσα εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου πέρα από τη «ζώνη ασφαλείας»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ

Επείγουσα εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου πέρα από τη «ζώνη ασφαλείας»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχειρίας

Επείγουσα εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου πέρα από τη «ζώνη ασφαλείας»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές «επείγουσας» εκκένωσης οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ζώνη ασφαλείας».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ ανήρητσε στο X εντολή που απευθύνεται στους κατοίκους αρκετών τοποθεσιών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, με την οποία τους καλεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο προς ανοικτές περιοχές.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχειρίας, όπως τη χαρακτήρισε. Προειδοποίησε εξάλλου ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μαχητές ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θα κινδυνεύει.

Η Ναμπατίεχ βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί τη «ζώνη ασφαλείας» εντός της οποίας το Ισραήλ έχει εξουσιοδοτηθεί να επιχειρεί μετά την έναρξη της ισχύος, στις 17 Απριλίου, μιας εύθραυστης εκεχειρίας με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης