Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Εκτός για το παιχνίδι της Κυριακής έμειναν οι Κλέιτον, Μπρούνο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Κυριακής (19:00) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Κλέιτον, Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στην Τούμπα για να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης πρωταθλήματος μετά την 3η ημέρα των playoffs της Stoiximan Super League. 

Η ομάδα του Πειραιά είναι στο -5 από την ΑΕΚ η οποία την Κυριακή (21:00) παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. 


Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

