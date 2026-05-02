«Τεσσάρα» του Αστέρα Τρίπολης στον Ατρόμητο, βαθμός χρυσάφι με Καρέλη ο Πανσερραϊκός, βουλιάζει η ΑΕΛ, δείτε γκολ και βαθμολογία
Ο Αστέρας 4-2 τον Ατρόμητο στην Τρίπολη, ο Πανσερραϊκός 1-1 στο 90+9' με την ΑΕΛ στις Σέρρες στην 6η ημέρα των playouts της Super League - Η Κηφισιά πέρασε (1-0 τον Παναιτωλικό) από το Αγρίνιο - Ανάσα για Αρκάδες, Σερραίους στον.... πάτο της βαθμολογίας οι Λαρισαίοι
Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 6ης ημέρας των playouts της Stoiximan Super League.
Η ομάδα της Τρίπολης επικράτησε 4-2 στην έδρα της του Ατρομήτου και έδειξε πως θα παλέψει έως το τέλος για να παραμείνει στην κατηγορία.
Από την άλλη ο Πανσερραϊκός ήταν πίσω στο σκορ έως το 90+8' στην έδρα του στο παιχνίδι με την ΑΕΛ αλλά ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι του χάρισε στο 90+9' πολύτιμο βαθμό (1-1).
Έτσι Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός έφτασαν στους 28 βαθμούς και η ΑΕΛ είναι τελευταία και στο -3 (25β). Στην επόμενη αγωνιστική πάντως η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα στη Λάρισα και εάν δεν κερδίσει δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία.
Ακόμα η Κηφισιά έκανε τεράστιο βήμα παραμονής αφού επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με τα «καναρίνια» να κινδυνεύουν να μπλέξουν σε περιπέτειες.
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Ένα πέναλτι έκρινε τα πάντα σ' ένα ανιαρό παιχνίδι που διεξήχθη στο Αγρίνιο.
Οι δύο ομάδες έμειναν στο χορτάρι για περισσότερα από 100 λεπτά αλλά δεν πρόσφεραν θέαμα και γκολ στους θεατές που προτίμησαν να σπαταλήσουν το απόγευμα του Σαββάτου τους στο γήπεδο.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 62'. Ο Πόμπο έστειλε την μπάλα στον Αντόνισε εκείνος με τακουνάκι την πέρασε στον Μπένι ο οποίος μετά από μαρκάρισμα του Σιέλη έπεσε στο χορτάρι. Μετά από παρέμβαση του VAR ο Παπαπέτρου (είχε δείξει αρχικά κόρνερ) έδωσε πέναλτι και ο Πόμπο ευστόχησε στο 64'.
Στο 90' ο Ταβάρες είχε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να αποκρούει και στη συνέχεια το σουτ του Θεοδωρίδη πέρασε ελάχιστα άουτ.
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1
Βαθμός παραμονής στη μεγάλη κατηγορία μπορεί να αποδειχτεί σε λίγες εβδομάδες αυτός που πήρε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην ΑΕΛ με πέναλτι του Νίκου Καρέλη στις καθυστερήσεις του αγώνα.
O πρώην διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+9' και κράτησε το +3 από την ΑΕΛ. Στο 90+4'
από γέμισμα του Τιναλίνι στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ιβάν Μασόν έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σηκωμένο χέρι του Ηλιάδη.
Ο Μασόν αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, ο Φωτιάς κλήθηκε στο VAR αλλά η απόφαση για το πέναλτι δεν άλλαξε. Ο Καρέλης πήρε φόρα, ο Βενετικίδης έπεσε σωστά αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με φοβερό σουτ με το αριστερό του Τούπτα με τον Τιναλίνι να μην μπορεί να αντιδράσει.
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-2
Έξι γκολ, ωραίες φάσεις και τρίποντο ελπίδας για τους Αρκάδες που ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και στο 47' προηγήθηκαν με 4-0 των Περιστεριωτών.
Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 10', ο Ατρόμητος έβαλε πίεση αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Αντίθετα μέσα σε πέντε λεπτά (34'-39') δέχτηκε άλλα δύο. Ο Τσιγγάρας έκανε χέρι, ο Πολυχρόνης μέσω VAR έδωσε πέναλτι και ο Μπαρτόλο έγραψε το 2-0 στο 34'. Στο 39' ο Άλχο μετά από σουτ του Μακέντα και απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι σούταρε από κοντά για το 3-0.
Στην έναρξη του 2ου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Αλμύρας σκόραρε για το 4-0 και απλά στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος με κεφαλιά του Τζοβάρα (83') και δυνατό σουτ του Τσούμπερ (85΄) μείωσε σε 4-2.
Playouts (6η)
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 32 αγώνες)
1. Ατρόμητος 40
2. Κηφισιά 34
3. Παναιτωλικός 31
4. Πανσερραϊκός 28
5. Αστέρας Τρίπολης 28
6. ΑΕΛ 25
Οι επόμενες αγωνιστικές
(7η, 9/5)
16:00 Πανσερραϊκός - Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός
(8η, 12/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ
(9η, 16/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ - Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός
(10η, 21/5)
19:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ
19:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
