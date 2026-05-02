«Τεσσάρα» του Αστέρα Τρίπολης στον Ατρόμητο, βαθμός χρυσάφι με Καρέλη ο Πανσερραϊκός, βουλιάζει η ΑΕΛ, δείτε γκολ και βαθμολογία

O πρώην διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+9' και κράτησε το +3 από την ΑΕΛ. Στο 90+4'από γέμισμα του Τιναλίνι στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ιβάν Μασόν έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σηκωμένο χέρι του Ηλιάδη.Ο Μασόν αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, ο Φωτιάς κλήθηκε στο VAR αλλά η απόφαση για το πέναλτι δεν άλλαξε. Ο Καρέλης πήρε φόρα, ο Βενετικίδης έπεσε σωστά αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με φοβερό σουτ με το αριστερό του Τούπτα με τον Τιναλίνι να μην μπορεί να αντιδράσει.Έξι γκολ, ωραίες φάσεις και τρίποντο ελπίδας για τους Αρκάδες που ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και στο 47' προηγήθηκαν με 4-0 των Περιστεριωτών.Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 10', ο Ατρόμητος έβαλε πίεση αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Αντίθετα μέσα σε πέντε λεπτά (34'-39') δέχτηκε άλλα δύο. Ο Τσιγγάρας έκανε χέρι, ο Πολυχρόνης μέσω VAR έδωσε πέναλτι και ο Μπαρτόλο έγραψε το 2-0 στο 34'. Στο 39' ο Άλχο μετά από σουτ του Μακέντα και απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι σούταρε από κοντά για το 3-0.Στην έναρξη του 2ου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Αλμύρας σκόραρε για το 4-0 και απλά στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος με κεφαλιά του Τζοβάρα (83') και δυνατό σουτ του Τσούμπερ (85΄) μείωσε σε 4-2.Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-21. Ατρόμητος 402. Κηφισιά 343. Παναιτωλικός 314. Πανσερραϊκός 285. Αστέρας Τρίπολης 286. ΑΕΛ 2516:00 Πανσερραϊκός - Κηφισιά17:00 ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός19:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός19:00 Κηφισιά - Ατρόμητος19:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ19:00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά19:00 ΑΕΛ - Ατρόμητος19:00 Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός19:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ19:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης