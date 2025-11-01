Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66: Της έσπασε το αήττητο - Βίντεο
SPORTS
Περιστέρι ΑΕΚ Basket League

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66: Της έσπασε το αήττητο - Βίντεο

Το Περιστέρι ήταν εξαιρετικό κόντρα στην ΑΕΚ και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα - Κορυφαίος ο Νίκολς με 21 πόντους

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66: Της έσπασε το αήττητο - Βίντεο

Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ. Το Περιστέρι εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και κατάφερε να επικρατήσει με 79-66, πιάνοντας την Ένωση στο 4-1 στη βαθμολογία.

Ο... μαθητής Ξανθόπουλος νίκησε τον... δάσκαλο Σάκοτα, αφού ο Σάλε τον είχε παίκτη στην ΑΕΚ παλιότερα και παρέα πανηγύρισαν BCL και Κύπελλο Ελλάδος το 2018.


Για τους νικητές ο Νίκολς ήταν κορυφαίος με 21 πόντους. Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Μπάρτλεϊ με τον Κουζμίνσκας είχαν από 11 πόντους. Κακό τέταρτο δεκάλεπτο για την Ένωση που το έχασε με επιμέρους 22-12.

Περιστέρι - ΑΕΚ: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Φαν Τούμπεργκεν προηγήθηκε με 8-2. Ο Φλιώνης έκανε το 10-9 με σουτάκι μέσης απόστασης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Χάρις δημιούργησε θέματα στην ΑΕΚ με τις διεισδύσεις του και έγραψε το 23-16 χάρη σε δύο βολές.

Ο Νίκολς έκανε το 27-24 στο 13'. Ο Κατσίβελης έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 30-31, 4:30 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε σε 34-33, φτάνοντας στους 7 πόντους, ενώ Κακλαμανάκης και Κουζμίνσκας έγραψαν το 36-38 στο 19'. Ο Καρντένας διαμόρφωσε το 43-40 στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να σουτάρει με 1/8 τρίποντα.

Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, σε μια άτυχη στιγμή για τον ψηλό της Ένωσης. Όμως μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε. Με το τρίποντο του Αμπερκρόμπι το Περιστέρι προηγήθηκε με 10 πόντους για το 51-41. Η ΑΕΚ απάντησε και με τον Σίλβα μείωσε σε 51-48 στο 26'.

Το τρίποντο του Νίκολς έκανε το 72-61, ενώ ο Καρντένας έκανε το 75-61 στο 38΄' και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων και την πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.



Πηγή: www.gazzetta.gr 

Ειδήσεις σήμερα:

Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς

Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης