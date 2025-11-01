Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66: Της έσπασε το αήττητο - Βίντεο

Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ. Το Περιστέρι εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και κατάφερε να επικρατήσει με 79-66, πιάνοντας την Ένωση στο 4-1 στη βαθμολογία.



Ο... μαθητής Ξανθόπουλος νίκησε τον... δάσκαλο Σάκοτα, αφού ο Σάλε τον είχε παίκτη στην ΑΕΚ παλιότερα και παρέα πανηγύρισαν BCL και Κύπελλο Ελλάδος το 2018.







Για τους νικητές ο Νίκολς ήταν κορυφαίος με 21 πόντους. Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Μπάρτλεϊ με τον Κουζμίνσκας είχαν από 11 πόντους. Κακό τέταρτο δεκάλεπτο για την Ένωση που το έχασε με επιμέρους 22-12.

Περιστέρι - ΑΕΚ: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Φαν Τούμπεργκεν προηγήθηκε με 8-2. Ο Φλιώνης έκανε το 10-9 με σουτάκι μέσης απόστασης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Χάρις δημιούργησε θέματα στην ΑΕΚ με τις διεισδύσεις του και έγραψε το 23-16 χάρη σε δύο βολές.

Ο Νίκολς έκανε το 27-24 στο 13'. Ο Κατσίβελης έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 30-31, 4:30 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε σε 34-33, φτάνοντας στους 7 πόντους, ενώ Κακλαμανάκης και Κουζμίνσκας έγραψαν το 36-38 στο 19'. Ο Καρντένας διαμόρφωσε το 43-40 στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να σουτάρει με 1/8 τρίποντα.

Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, σε μια άτυχη στιγμή για τον ψηλό της Ένωσης. Όμως μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε. Με το τρίποντο του Αμπερκρόμπι το Περιστέρι προηγήθηκε με 10 πόντους για το 51-41. Η ΑΕΚ απάντησε και με τον Σίλβα μείωσε σε 51-48 στο 26'.

Το τρίποντο του Νίκολς έκανε το 72-61, ενώ ο Καρντένας έκανε το 75-61 στο 38΄' και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων και την πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.









