Ολλανδία - Ελλάδα 12-8: Ήττα από την οικοδέσποινα για τα προκριματικά του Wold Cup στο πόλο γυναικών
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη ηττήθηκαν από την Ολλανδία και έτσι στο αυριανό ματς με την Αυστραλία θέλουν μόνο νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα τελικά του Σίδνεϊ
Την πρώτη ήττα της γνώρισε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία και πλέον θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου, στο αυριανό (3/5, 21:15) ματς με την Αυστραλία.
Αν νικήσει, η ελληνική ομάδα θα εξασφαλίσει θέση στην τετράδα του τουρνουά και ταυτόχρονα την πρόκριση για τα τελικά του Σίδνεϊ, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας ένα από τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση.
Η εθνική βρέθηκε να χάνει 3-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, ισοφάρισε προσωρινά (3-3) με γκολ της Σιούτη και της Σάντα, αλλά δεν είχε συνέχεια.
Η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, με εξαιρετική εμφάνιση από την τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν (12 αποκρούσεις), ξέφυγε 7-4 στο τέλος του ημιχρόνου και 11-5 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, "καθαρίζοντας" το παιχνίδι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαιτητές απέβαλαν για διαμαρτυρία στην τρίτη περίοδο τον Χάρη Παυλίδη, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα να καθήσει στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 1-3, 3-4, 1-4, 3-1
Διαιτητές: Μπουσέ (Γαλλία), Σπιριτοσάντο (ΗΠΑ)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Κουρέτα, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ευάγγελος Δουδέσης): Ααρτς, Φαν Ντερ Βάιντεν, Φαν ντε Κράατς 1, Κόινινγκ 1, Μπόσφελντ, Μπ. Ρόγκε, Σέβενιχ, Γιάουστρα 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 3, Τεν Μπρουκ 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Ντε Φρις, Χόρτερ 1
** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν η Νεφέλη Κρασσά και η Ασπασία Φουράκη.
