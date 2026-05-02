Bundesliga: Γλύτωσε την ήττα στην εκπνοή η Μπάγερν, 3-3 με την ουραγό Χάιντενχαϊμ λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με την Παρί, δείτε γκολ
Η πρωταθλήτρια Μπάγερν με αυτογκόλ του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων στο 90+10' έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην «Alianz Arena» - Η Ουνιόν 2-2 με την Κολωνία, η Χόφενχαϊμ 3-3 με την Στουτγάρδη
Η Χαϊντενχάιμ πάλεψε, κρατούσε τη μεγάλη νίκη στα χέρια της μέσα στο Μόναχο επί της πρωταθλήτριας Μπάγερν, προηγούμενη με 3-2, για την 32η αγωνιστική στην Bundesliga, αλλά στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ουσιαστικά «αυτοκτόνησε» με τον Ραμάι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτογκόλ και ταυτόχρονα την ομάδα του ακόμη πιο κοντά στη β' κατηγορία.
Οι Βαυαροί είχαν το μυαλό τους στη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League και η ουραγός της βαθμολογίας ήθελε ν' ανατρέψει όλα τα προγνωστικά για να διατηρήσει κάποιες ελπίδες για την παραμονή της στην κατηγορία.
Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν λοιπόν μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν τις τελευταίες ελπίδες τους και μπήκαν δυνατά στο «Αλιάντς Αρίνα» έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζιβζιβάντζε (22', 76'), που πέτυχε δύο γκολ, ενώ το τρίτο τέρμα σημείωσε ο Ντίκσι (31').
Οι Βαυαροί, που έπαιξαν με αρκετούς αναπληρωματικούς, πέτυχαν δύο γκολ και τα δύο με τον Λέον Γκορέτσκα (44', 57').
Στο μεταξύ η Στουτγκάρδη, μολονότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 69ο λεπτό λόγω αποβολής του Καρασόν, κατάφερε να ισοφαρίσει τη Χόφενχαϊμ σε 3-3 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τόμας και ουσιαστικά σφράγισε τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν.
Η Άουγκσμπουργκ πέτυχε μια μεγάλη νίκη μέσα στη Βρέμη επί της Βέρντερ με 3-1, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να δίνει μια ακόμη ασίστ, ενώ και το Αμβούργο πήρε το διπλό στη Φρανκφούρτη κόντρα στην προβληματική φέτος Αϊντραχτ (2-1) και έκανε το αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3 (44', 57' Γκορέτσκα, 90'+ Ραμάι-22', 76' Ζιβζιβάντζε, 31' Ντίκσι)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2 (48' Ουζούν-51' Γκρόνμπακ, 59' Βιέιρα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 83 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 67 -31αγ. --Champions League--
Λειψία 62 -31αγ.
Στουτγκάρδη 58
Χοφενχάιμ 58
Λεβερκούζεν 55 -31αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -31αγ.
Άουγκσμπουργκ 40
Μάιντς 34 -31αγ.
Αμβούργο 34
Ουνιόν Βερολίνου 33
Γκλάντμπαχ 32 -31αγ.
Βέρντερ Βρέμης 32
Κολωνία 32
Ζανκτ Πάουλι 26 -31αγ.
Βόλφσμπουργκ 25 -31αγ.
Χαϊντενχάιμ 23
