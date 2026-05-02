Championship: Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League, έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα playoffs ανόδου η Ρέξαμ, δείτε γκολ
SPORTS
Ίπσουιτς Championship Μίλγουολ Ρέξαμ playoffs

Championship: Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League, έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα playoffs ανόδου η Ρέξαμ, δείτε γκολ

Η Ίπσσουιτς νίκησε 3-0 την ΚΠΡ και εξασφάλισε την άνοδό της στην Premier League μετά τη σεζόν 2024-25 - Το όνειρό της Ρέξαμ έσβησε αφού αναδείχθηκε 2-2 με την Μίντλεσμπρο και έχασε την ευκαιρία για την άνοδο μέσω playoffs

Championship: Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League, έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα playoffs ανόδου η Ρέξαμ, δείτε γκολ
Πολύ μικρή αποδείχθηκε η παραμονή της Ίπσουιτς στην Championship καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου ο σύλλογος πανηγυρίζει την άμεση επιστροφή του στα σαλόνια της Premier League.

Η σημερινή νίκη επί της ΚΠΡ με 3-0 την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος εξασφάλισε στην Ίπσουιτς τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί απευθείας στην άνοδο.


Γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν μόνο το τρίποντο για να είναι απολύτως βέβαιη ότι θα τερματίσει πίσω από την Κόβεντρι, η ομάδα που εδρεύσει στο «Πόρτμαν Ρόουντ» πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τους Τζορτζ Χιρστ και Τζέιντεν Φιλογκίν, διώχνοντας κάθε άγχος.



Οι πανηγυρισμοί είχαν ήδη ξεκινήσει όταν ο Κέισι ΜακΑτίρ «σφράγισε» τη νίκη στα τελευταία λεπτά.

Κλείσιμο

Η Μίλγουολ νίκησε την ήδη υποβιβασμένη Όξφορντ Γιουνάιτεντ με 2-0 και εξασφάλισε την τρίτη θέση, ενώ η Μίντλεσμπρο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Ρέξαμ - αποτέλεσμα που σήμαινε ότι η τελευταία έχασε την τελευταία θέση για τα playoffs ανόδου.



Η νίκη της Χαλ με 2-1 επί της Νόριτς σήμαινε ότι τερμάτισε πάνω από τη Ρέξαμ, στην έκτη θέση.

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης