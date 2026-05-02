Championship: Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League, έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα playoffs ανόδου η Ρέξαμ, δείτε γκολ
Η Ίπσσουιτς νίκησε 3-0 την ΚΠΡ και εξασφάλισε την άνοδό της στην Premier League μετά τη σεζόν 2024-25 - Το όνειρό της Ρέξαμ έσβησε αφού αναδείχθηκε 2-2 με την Μίντλεσμπρο και έχασε την ευκαιρία για την άνοδο μέσω playoffs
Πολύ μικρή αποδείχθηκε η παραμονή της Ίπσουιτς στην Championship καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου ο σύλλογος πανηγυρίζει την άμεση επιστροφή του στα σαλόνια της Premier League.
Η σημερινή νίκη επί της ΚΠΡ με 3-0 την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος εξασφάλισε στην Ίπσουιτς τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί απευθείας στην άνοδο.
Γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν μόνο το τρίποντο για να είναι απολύτως βέβαιη ότι θα τερματίσει πίσω από την Κόβεντρι, η ομάδα που εδρεύσει στο «Πόρτμαν Ρόουντ» πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τους Τζορτζ Χιρστ και Τζέιντεν Φιλογκίν, διώχνοντας κάθε άγχος.
Οι πανηγυρισμοί είχαν ήδη ξεκινήσει όταν ο Κέισι ΜακΑτίρ «σφράγισε» τη νίκη στα τελευταία λεπτά.
Η Μίλγουολ νίκησε την ήδη υποβιβασμένη Όξφορντ Γιουνάιτεντ με 2-0 και εξασφάλισε την τρίτη θέση, ενώ η Μίντλεσμπρο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Ρέξαμ - αποτέλεσμα που σήμαινε ότι η τελευταία έχασε την τελευταία θέση για τα playoffs ανόδου.
BLUE ARMY!— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
Wow. pic.twitter.com/cT0EEh6CiP
Ipswich Town 🤝 @premierleague.— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
WE'RE GOING UP AGAIN! ⬆️— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
Η νίκη της Χαλ με 2-1 επί της Νόριτς σήμαινε ότι τερμάτισε πάνω από τη Ρέξαμ, στην έκτη θέση.
