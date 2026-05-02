Η ανάρτηση Γεωργιάδη για την πορεία προς τις εκλογές: Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο από τηλεοπτική του εμφάνιση, ένα χρόνο πριν το μνημόνιο, όπου προέβλεπε την κατάρρευση και στέλνει προειδοποίηση για σήμερα
Ένα βίντεο από τηλεοπτική του εμφάνιση στην τότε ΝΕΤ, ένα χρόνο πριν το πρώτο μνημόνιο ανέβασε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα στην τρέχουσα συγκυρία.
Στο βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης προειδοποιεί ότι η Ελλάδα οδεύει εκτός αγορών, σε μία περίοδο που οι υπόλοιποι συζητούσαν ποιος θα έδινε στον λαό τα περισσότερα. «Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε πει χαρακτηριστικά.
«Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό» γράφει ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι ένα χρόνο αργότερα, ήρθε το μνημόνιο.
Ο υπουργός Υγείας, με αφορμή το βίντεο, θέλησε να αναφερθεί στο παρόν, σχολιάζοντας ότι «πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε». «Δίνει ο Μητσοτάκης 500.000.000 ευρώ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι αυτά είναι ψίχουλα», επισημαίνει.
«Αλίμονο αν η χώρα μας πέσει σε πολιτική αστάθεια. Η αντιστροφή της καλής πορείας της οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες», προειδοποιεί κλείνοντας με την έκκληση: «Να το θυμάστε στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».
Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου… pic.twitter.com/lMhLr9Fzia— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026
