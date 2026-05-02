Σκληρή ανακοίνωση της ΑΕΛ για τη διαιτησία στο ματς με τον Πανσερραϊκό: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Η ΑΕΛ Novibet παρότι προηγήθηκε με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες δεν κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το 1-1 να διαμορφώνεται με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις.

Ένα πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι «βυσσινί», οι οποίοι εξέδωσαν και σκληρή ανακοίνωση.

Οι Θεσσαλοί μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για ξεφτίλα και πως ουσιαστικά πληρώνουν κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.

Ουδείς αισχύνεται;

Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.

Συγχαρητήρια!

Αποστολή εξετελέσθη».
