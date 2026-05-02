Σκληρή ανακοίνωση της ΑΕΛ για τη διαιτησία στο ματς με τον Πανσερραϊκό: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Σκληρή ανακοίνωση της ΑΕΛ για τη διαιτησία στο ματς με τον Πανσερραϊκό: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Οι «βυσσινί» εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό και το πέναλτι που καταλόγισε με το οποίο οι Σερραίοι πήραν το βαθμό της ισοπαλίας
Η ΑΕΛ Novibet παρότι προηγήθηκε με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες δεν κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το 1-1 να διαμορφώνεται με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις.
Ένα πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι «βυσσινί», οι οποίοι εξέδωσαν και σκληρή ανακοίνωση.
Οι Θεσσαλοί μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για ξεφτίλα και πως ουσιαστικά πληρώνουν κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.
Ουδείς αισχύνεται;
Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.
Συγχαρητήρια!
Αποστολή εξετελέσθη».
Ένα πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι «βυσσινί», οι οποίοι εξέδωσαν και σκληρή ανακοίνωση.
Οι Θεσσαλοί μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για ξεφτίλα και πως ουσιαστικά πληρώνουν κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.
Ουδείς αισχύνεται;
Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.
Συγχαρητήρια!
Αποστολή εξετελέσθη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα