Οι Μπακς τα κατάφεραν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο - Οχτώ «διψήφιοι» στη νίκη 120-110 επί των Γουόριορς
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ο Ράιαν Ρόλινς που τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Μιλγουόκι Μπακς. Τα «ελάφια» υποδέχθηκαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 120-110 αν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απών.
Στην πρώτη περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν το «πάνω χέρι» (34-25), ενώ μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 60-58. Στην τρίτη περίοδο ο αγώνας φάνηκε να γίνεται ντέρμπι (87-84), με το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς να παίρνει τελικά τη νίκη.
Συνολικά οκτώ από τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν για τους Μπακς σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράιαν Ρόλινς με 32, στους 17 ακολούθησε ο Μάιλς Τέρνερ, 16 είχε ο Κόουλ Άντονι, 13 ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, 12 ο Μπόμπι Πόρτις ενώ με 10 τελείωσε ο Κάιλ Κούζμα, ο Έι Τζέι Γκριν και ο Τοράν Πρινς.
Από την πλευρά των Γουόριορς ξεχώρισε ο Στέφεν Κάρι με 27 πόντους, 24 είχε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα και 23 ο Τζίμι Μπάτλερ.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 60-58, 87-84, 120-110
Πηγή: gazzetta.gr
Ryan Rollins was magnificent tonight.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 31, 2025
32 PTS | 8 AST | 5 3PM | 71% 3FG pic.twitter.com/jZXrHo3NJ1
