Οι Μπακς τα κατάφεραν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο - Οχτώ «διψήφιοι» στη νίκη 120-110 επί των Γουόριορς
Οι Μπακς τα κατάφεραν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο - Οχτώ «διψήφιοι» στη νίκη 120-110 επί των Γουόριορς

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ο Ράιαν Ρόλινς που τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους

Οι Μπακς τα κατάφεραν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο - Οχτώ «διψήφιοι» στη νίκη 120-110 επί των Γουόριορς
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Μιλγουόκι Μπακς. Τα «ελάφια» υποδέχθηκαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 120-110 αν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απών.

Golden State Warriors vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights - October 30, 2025 | NBA Season


Στην πρώτη περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν το «πάνω χέρι» (34-25), ενώ μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 60-58. Στην τρίτη περίοδο ο αγώνας φάνηκε να γίνεται ντέρμπι (87-84), με το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς να παίρνει τελικά τη νίκη.

Συνολικά οκτώ από τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν για τους Μπακς σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράιαν Ρόλινς με 32, στους 17 ακολούθησε ο Μάιλς Τέρνερ, 16 είχε ο Κόουλ Άντονι, 13 ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, 12 ο Μπόμπι Πόρτις ενώ με 10 τελείωσε ο Κάιλ Κούζμα, ο Έι Τζέι Γκριν και ο Τοράν Πρινς.



Από την πλευρά των Γουόριορς ξεχώρισε ο Στέφεν Κάρι με 27 πόντους, 24 είχε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα και 23 ο Τζίμι Μπάτλερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 60-58, 87-84, 120-110

Πηγή: gazzetta.gr

