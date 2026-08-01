Αδελφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα», δείτε βίντεο
SPORTS

Αδελφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα», δείτε βίντεο

Δείτε τι είπαν αμέσως μετά την κατάκτηση και του δεύτερου χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή

Αδελφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα», δείτε βίντεο
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Πολύ συγκινημένες και πολύ χαρούμενες, οι «χρυσές» για δεύτερη μέρα πρωταθλήτριες Ευρώπης αδερφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή / Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή.

Τα δύο χρυσά κορίτσια τόνισε μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ πως: «Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο: go for it (πηγαίνετε να το κατακτήσετε) ήταν η τελευταία προτροπή της προπονήτριας μας, Mονγκ Τσεν. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα μας αυτές τις δυο μέρες.



Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο, και στο ελεύθερο ντουέτο δυο χρόνια. Τη χορογραφία μας, την ολοκληρώσαμε πριν ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον.

Ο τελικός ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πολύ υψηλού επιπέδου. Τα μετάλλια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς με τις προπονήτριες μας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ.

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Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένεια μας, τις προπονήτριες μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά.

Το αφιερώνουμε σε όλους όσοι μας πίστεψαν από την αρχή.



Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κ.Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ.Κούβελο, την έφορο των καταδύσεων κ.Καράμπελα, που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, και μας δίνουν με τον τρόπο τους πολύ μεγάλο κίνητρο.

Ασφαλώς μέρος της ομάδας μας είναι και η αδελφή μας που χαίρεται όσο και εμείς. Τώρα το πρόγραμμα έχει διακοπές και μετά προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις του 2027».
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