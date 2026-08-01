Ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουσέ έκλεισε και τον Μικελμπρενσί
SPORTS
Γουιλιάμ Μικελμπρενσί ΠΑΟΚ Αμβούργο

Ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουσέ έκλεισε και τον Μικελμπρενσί

Διήμερο με... άρωμα Γαλλίας για τον ΠΑΟΚ καθώς αύριο θα υποδεχθεί τον Τομ Λουσέ και σήμερα κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσί

Ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουσέ έκλεισε και τον Μικελμπρενσί
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο 22χρονος Γάλλος που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο θα είναι ανταγωνιστής του Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.

Ο Μικελμπρενσί που και τον Ιανουάριο απασχόλησε τον Δικέφαλο, είχε στα χέρια του προτάσεις και από άλλες χώρες, αλλά η επιμονή των ανθρώπων του Δικεφάλου δικαιώθηκαν με τον νεαρό να απαντά θετικά και δεν αποκλείεται να έρθει και αυτός αύριο (Κυριακή 2/8) στη Θεσσαλονίκη.

Σίγουρα αύριο φτάνει στην πόλη ο Τομ Λουσέ, ο 23χρόνος μέσος που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Νις.

Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ατρόμητο για την παραχώρηση του Λευτέρη Λύρατζη κρατώντας ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης