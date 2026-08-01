Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουσέ έκλεισε και τον Μικελμπρενσί
Ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουσέ έκλεισε και τον Μικελμπρενσί
Διήμερο με... άρωμα Γαλλίας για τον ΠΑΟΚ καθώς αύριο θα υποδεχθεί τον Τομ Λουσέ και σήμερα κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσί
Ο 22χρονος Γάλλος που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο θα είναι ανταγωνιστής του Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
Ο Μικελμπρενσί που και τον Ιανουάριο απασχόλησε τον Δικέφαλο, είχε στα χέρια του προτάσεις και από άλλες χώρες, αλλά η επιμονή των ανθρώπων του Δικεφάλου δικαιώθηκαν με τον νεαρό να απαντά θετικά και δεν αποκλείεται να έρθει και αυτός αύριο (Κυριακή 2/8) στη Θεσσαλονίκη.
Σίγουρα αύριο φτάνει στην πόλη ο Τομ Λουσέ, ο 23χρόνος μέσος που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Νις.
Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ατρόμητο για την παραχώρηση του Λευτέρη Λύρατζη κρατώντας ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης.
Ο Μικελμπρενσί που και τον Ιανουάριο απασχόλησε τον Δικέφαλο, είχε στα χέρια του προτάσεις και από άλλες χώρες, αλλά η επιμονή των ανθρώπων του Δικεφάλου δικαιώθηκαν με τον νεαρό να απαντά θετικά και δεν αποκλείεται να έρθει και αυτός αύριο (Κυριακή 2/8) στη Θεσσαλονίκη.
Σίγουρα αύριο φτάνει στην πόλη ο Τομ Λουσέ, ο 23χρόνος μέσος που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Νις.
Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ατρόμητο για την παραχώρηση του Λευτέρη Λύρατζη κρατώντας ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης.
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