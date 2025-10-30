Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ηλιούπολη: Ο Θωμάς Γράφας έκτος προπονητής τη φετινή σεζόν
Ηλιούπολη: Ο Θωμάς Γράφας έκτος προπονητής τη φετινή σεζόν
Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Θωμά Γράφα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα
Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Θωμά Γράφα. Ο έμπειρος τεχνικός επιστρέφει στην ομάδα των νοτίων προαστίων για τη δεύτερη θητεία του, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Καβάλας.
Η πρόσληψη του Γράφα έρχεται ως άμεση απάντηση στην παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη και καθιστά τον Γράφα τον έκτο προπονητή που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας από την αρχή της τρέχουσας σεζόν!
Συγκεκριμένα, στον πάγκο της Ηλιούπολης έχουν καθίσει ήδη φέτος οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης (υπηρεσιακός), και Μπαδήμας, ενώ ο Κουδούνης κάθισε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ σε ρόλο υπηρεσιακού.
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Θωμά Γράφα. Ο νέος μας τεχνικός επιστρέφει στην Ηλιούπολη για τη δεύτερη θητεία του, με στόχο να φέρει ισορροπία και να οδηγήσει την ομάδα στη μάχη της παραμονής. Καλωσορίζουμε τον Θωμά Γράφα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση.
