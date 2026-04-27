Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο draft του NBA
Ο 21χρονος γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, θα διεκδικήσει μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ενώ παραμένει το ερωτηματικό για το ποια Εθνική ομάδα θα επιλέξει να αγωνιστεί
Τη συμμετοχή του στο draft του ΝΒΑ κατέθεσε και επίσημα o Σερβο-Έλληνας γκαρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς.
Ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου παίκτη άσου των Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς, αλλά και του ΠΑΟΚ Πέτζα Στογιάκοβιτς, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόις συμμετείχε στο Final 4 του NCAA και μετά την επιλογή του στο All-Region, αποφάσισε να τεστάρει τις δυνάμεις και τις πιθανότητες για το... άλμα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.
Στην πρώτη σεζόν του στην ομάδα, ο 21χρονος παίκτης είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα με 50% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 24,4% στα τρίποντα.
Κι όλα αυτά, ενώ ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ως προς το... φλέγον θέμα, της εθνικής ομάδας που θα επιλέξει καθώς τον θέλουν τόσο η Εθνική Σερβίας (πατρίδα του πατέρα του) όσο και η Εθνική Ελλάδας (πατρίδα της μητέρας του).
Σύμφωνα πάντως με τον δημοσιογράφο του ESPN Τζεφ Μπορζέλο, ο Στογιάκοβιτς tzo;ynior δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν τελικά θα επιστρέψει στο κολέγιο για μία ακόμη σεζόν.
NEWS: Illinois' Andrej Stojakovic has entered his name into the NBA draft, sources told ESPN, leaving open the option to return to the Fighting Illini. He was an All-Region selection during Illinois' run to the Final Four.— Jeff Borzello (@jeffborzello) April 26, 2026
