Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο draft του NBA
SPORTS
Ο 21χρονος γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, θα διεκδικήσει μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ενώ παραμένει το ερωτηματικό για το ποια Εθνική ομάδα θα επιλέξει να αγωνιστεί

Τη συμμετοχή του στο draft του ΝΒΑ κατέθεσε και επίσημα o Σερβο-Έλληνας γκαρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου παίκτη άσου των Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς, αλλά και του ΠΑΟΚ Πέτζα Στογιάκοβιτς, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόις συμμετείχε στο Final 4 του NCAA και μετά την επιλογή του στο All-Region, αποφάσισε να τεστάρει τις δυνάμεις και τις πιθανότητες για το... άλμα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.


Σύμφωνα πάντως με τον δημοσιογράφο του ESPN Τζεφ Μπορζέλο, ο Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν τελικά θα επιστρέψει στο κολέγιο για μία ακόμη σεζόν. 



Στην πρώτη σεζόν του στην ομάδα, ο 21χρονος παίκτης είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα με 50% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 24,4% στα τρίποντα.

Κι όλα αυτά, ενώ ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ως προς το... φλέγον θέμα, της εθνικής ομάδας που θα επιλέξει καθώς τον θέλουν τόσο η Εθνική Σερβίας (πατρίδα του πατέρα του) όσο και η Εθνική Ελλάδας (πατρίδα της μητέρας του).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

