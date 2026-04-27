Σοκ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό, χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια
Ο αρχηγός των «πρασίνων» τραυματίστηκε στο γόνατο και θα υποβληθεί σε επέμβαση στο μηνίσκο
Τεράστιο πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός λίγο πριν από τη σειρά των πλέι-οφ της EuroLeague με τη Βαλένθια, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο γόνατο και σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα τίθεται εκτός δράσης για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Ο αρχηγός των «πρασίνων» ένιωσε έντονη ενόχληση κατά τη διάρκεια προπόνησης, διέκοψε το πρόγραμμα και αποχώρησε για ιατρικές εξετάσεις, γεγονός που προκάλεσε από την αρχή έντονη ανησυχία. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, με την κατάστασή του να τον αφήνει εκτός της σειράς με τη Βαλένθια.
Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα καθώς σε τέτοιου είδους παιχνίδια η εμπειρία και η ηγετική μορφή του έμπειρου άσου είναι απαραίτητα και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λύσεις εκ των έσω...
Για τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα μίλησε και ο Εργκίν Αταμάν: «Έχει πρόβλημα την τελευταία μια εβδομάδα. Έχε πρόβλημα στον μηνίσκο. Οι γιατροί είπαν ότι είναι απίθανο να παίξει στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Έχουμε άλλους μεγάλης ποιότητας παίκτες για κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε ποιοι θα λείψουν. Ελπίζω ότι θα παίξει στην Αθήνα και θα είναι έτοιμος».
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (28/4) και την Πέμπτη (30/4) τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ τα επόμενα δύο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο «Telekom Center Athens» στις 6 και 8 Μαΐου. Εάν η σειρά οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/5, με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο φάιναλ φορ που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» το διάστημα 22-24 Μαΐου.
Τι είναι η ρήξη μηνίσκου
Η ρήξη μηνίσκου πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς και ύπουλους τραυματισμούς στο γόνατο ειδικά σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Οι μηνίσκοι είναι δύο ινοχόνδρινα «μαξιλαράκια» μέσα στο γόνατο, ο έσω και ο έξω, που λειτουργούν σαν αμορτισέρ ανάμεσα στο μηρό και την κνήμη. Απορροφούν τους κραδασμούς, προστατεύουν τον χόνδρο και βοηθούν στη σωστή κατανομή των φορτίων και την ομαλή κίνηση της άρθρωσης.
Η ρήξη μηνίσκου ουσιαστικά είναι ένα «σκίσιμο» σε αυτόν τον ιστό. Πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο γόνατο, ιδιαίτερα σε αθλητές, καθώς μπορεί να προκληθεί από μια απότομη περιστροφική κίνηση με το βάρος του σώματος, κάτι που συμβαίνει συνεχώς στο μπάσκετ.
Η αποκατάσταση και ο χρόνος επιστροφής
Με δεδομένο ότι ο Κώστας Σλούκας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, το πλάνο αποκατάστασης γίνεται πιο συγκεκριμένο και δομημένο, με στόχο όχι μόνο την επιστροφή, αλλά την πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.
Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, μέσω της οποίας είτε «καθαρίζεται» η περιοχή (μερική μηνισκεκτομή), είτε γίνεται συρραφή του μηνίσκου. Από εκεί και πέρα, η αποκατάσταση ξεκινά άμεσα. Στα πρώτα στάδια δίνεται έμφαση στη μείωση του πρηξίματος και του πόνου, ενώ πολύ γρήγορα ακολουθεί η σταδιακή φόρτιση του ποδιού. Η φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση, στη σταθερότητα του γόνατος και στην επαναφορά της κινητικότητας, με προοδευτική ένταξη σε μπασκετικές κινήσεις (κοψίματα, αλλαγές κατεύθυνσης, επιταχύνσεις).
Όσον αφορά τον χρόνο απουσίας του Σλούκα, αυτός θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί κατά την αρθροσκόπηση. Αν πρόκειται για μερική μηνισκεκτομή, δηλαδή «καθαρισμό» της βλάβης, τότε η επιστροφή σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπορεί να έρθει σχετικά γρήγορα, περίπου μέσα σε 3 με 4 εβδομάδες. Αν όμως οι γιατροί προχωρήσουν σε συρραφή του μηνίσκου, που είναι και πιο απαιτητική διαδικασία, τότε ο χρόνος αποκατάστασης μεγαλώνει και μπορεί να φτάσει τους δύο μήνες ή και περισσότερο, καθώς απαιτείται πιο προσεκτική και σταδιακή επανένταξη.
Με αυτό το δεδομένο υπάρχει και ερωτηματικό γύρω από τη διαθεσιμότητά του όχι μόνο στο Final Four, αλλά και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Ο Σλούκας μετρά 9.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 λεπτά συμμετοχής σε 38 αγώνες στη EuroLeague.
