Ισπανία: Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα ζήτησε συγνώμη για τη γροθιά σε αντίπαλο
Ο Μεξικανός τερματοφύλακας της Σαραγόσα, Εστεμπάν Αντράνδα έγινε viral λόγω των... πυγμαχικών του ικανοτήτων, καθώς έβγαλε νοκ άουτ τον αρχηγό της Ουέσκα Χόρχε Πουλίδο και παρά την μεταμέλεια του κινδυνεύει με τιμωρία 16 αγωνιστικών
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σαραγόσα, Εστέμπαν Αντράδα, εμφανίστηκε μετανιωμένος για την απαράδεκτη συμπεριφορά του στο φινάλε του εκτός έδρας αγώνα με την Ουέσκα, όπου η ομάδα του έχασε με 1-0 και είναι με το... ενάμιση πόδι στη Γ' Εθνική, ωστόσο με το όλο θέμα να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, θεωρείται βέβαιο ότι η ισπανική λίγκα θα τον τιμωρήσει παραδειγματικά.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Μεξικανός τερματοφύλακας, που αγωνίζεται δανεικός από τη Μοντερέσιο στη Σαραγόσα, στις καθυστερήσεις του αγώνα και με την Ουέσκα να προηγείται με 1-0 πλησίασε τον διαιτητή στην πλάγια γραμμή για να διαμαρτυρηθεί. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον αρχηγό της Ουέσκα, Χόρχε Πουλίδο τον οποίο έσπρωξε για να δεχθεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Αμέσως μετά την αποβολή του, ο Αντράδα επιτέθηκε στον Πουλίδο και τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας μαζική συμπλοκή.
Στον... χαμό που ακολούθησε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο τερματοφύλακας της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένεθ, επειδή φάνηκε να χτυπά τον Αντράδα, αλλά και ο αριστερός μπακ της Σαραγόσα, Ντάνι Τασέντε.
Σήμερα, αρκετές ώρες μετά το συμβάν, κι αφού πρώτα οι δύο ομάδες καταδίκασαν τις σκηνές ως απαράδεκτες, προαναγγέλοντας πειθαρχικά μέτρα κατά των πρωταγωνιστών, ο Αντράδα, μέσω των κοινωνικών δικτύων της ομάδας, εμφανίστηκε μετανιωμένος.
«Μετανιώνω ειλικρινά για ό,τι συνέβη. Δεν είναι καλή εικόνα για τον σύλλογο, τον κόσμο ή για έναν επαγγελματία σαν εμένα. Σε όλη την καριέρα μου είχα αποβληθεί μόνο μία φορά... Ήταν μια ακραία κατάσταση όπου ξεπέρασα τα όρια και αντέδρασα έτσι. Ζήτησα συγγνώμη και από τον Χόρχε Πουλίδο γιατί είμαστε συνάδελφοι· ήταν μια στιγμή που "θόλωσα". Είμαι εδώ για να υποστώ τις συνέπειες από τη λίγκα».
Η Ουέσκα αποδέχθηκε τη συγγνώμη του τερματοφύλακα, ο οποίος μετρά ώρες στην Σαραγόσα (δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του) και περιμένει την καμπάνα της Λίγκας.
