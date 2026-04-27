Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Handball Premier: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους τελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ, δείτε βίντεο
Handball Premier: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους τελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ, δείτε βίντεο
Στην τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση της κόντρα στον ΠΑΟΚ η Ένωση πήρε τη νίκη με 27-25
Η ΑΕΚ πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τους τελικούς της Handball Premier των ανδρών... Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού επικράτησε 27-25 του ΠΑΟΚ (ημίχρονο 18-10) στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στην τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα ημιτελικά των πλέι οφ, έκανε το 2-1 στη σειρά και έφτασε τις δύο νίκες που απαιτούνταν, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τους τελικούς.
Εκεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.
Μπορεί το σημερινό ντέρμπι «Δικεφάλων» να ήταν -στη θεωρία τουλάχιστον- ένας «τελικός» για την πρόκριση στους... τελικούς, ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε, με πολύ καλή άμυνα, ταχύτητα και σωστές επιλογές στην επίθεση, να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πρώτο μέρος.
Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν 13-3 λίγο μετά το 20ό λεπτό της αναμέτρησης και έφτασαν το υπέρ τους προβάδισμα ως το +11 (14-3), ωστόσο, ο «Δικέφαλος του βορρά» αντεπιτέθηκε και μείωσε σε 23-20, λίγο πριν τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο ματς. Με πέναλτι του Δομπρή ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο -2 (26-24), 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν πλέον άλλο χρόνο στη διάθεσή τους για την ανατροπή...
Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε στη νίκη-πρόκριση στους τελικούς και πέτυχε τον -μίνιμουμ- στόχο της διεκδίκησης του τίτλου, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει την... υπέρβαση και ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, κατά την οποία τερμάτισε τρίτος στην κανονική περίοδο, έχοντας νικήσει στη Μίκρα τόσο την ΑΕΚ, όσο και τον Ολυμπιακό.
Εκεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.
Μπορεί το σημερινό ντέρμπι «Δικεφάλων» να ήταν -στη θεωρία τουλάχιστον- ένας «τελικός» για την πρόκριση στους... τελικούς, ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε, με πολύ καλή άμυνα, ταχύτητα και σωστές επιλογές στην επίθεση, να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πρώτο μέρος.
Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν 13-3 λίγο μετά το 20ό λεπτό της αναμέτρησης και έφτασαν το υπέρ τους προβάδισμα ως το +11 (14-3), ωστόσο, ο «Δικέφαλος του βορρά» αντεπιτέθηκε και μείωσε σε 23-20, λίγο πριν τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο ματς. Με πέναλτι του Δομπρή ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο -2 (26-24), 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν πλέον άλλο χρόνο στη διάθεσή τους για την ανατροπή...
Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε στη νίκη-πρόκριση στους τελικούς και πέτυχε τον -μίνιμουμ- στόχο της διεκδίκησης του τίτλου, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει την... υπέρβαση και ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, κατά την οποία τερμάτισε τρίτος στην κανονική περίοδο, έχοντας νικήσει στη Μίκρα τόσο την ΑΕΚ, όσο και τον Ολυμπιακό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα