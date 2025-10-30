League Cup: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, τριάρα της Κρίσταλ Πάλας στην Λίβερπουλ - Δείτε τα γκολ
League Cup: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, τριάρα της Κρίσταλ Πάλας στην Λίβερπουλ - Δείτε τα γκολ

Οι Νουανέρι και  Σάκα σημείωσαν τα γκολ των κανονιέρηδων, βασικός ξεκίνησε ο Κωστούλας - Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» 

League Cup: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, τριάρα της Κρίσταλ Πάλας στην Λίβερπουλ - Δείτε τα γκολ
Η Άρσεναλ ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπράιτον με 2-0 στο "Emirates" και προκρίθηκε στους «8» του League Cup Αγγλίας. Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων» βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Ο 18χρονος Νουανέρι (57΄) και ο Σάκα (76΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχώρισε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Λίβερπουλ στο "Anfield". Ξανά σκόρερ ο Ισμαϊλα Σαρ (41΄, 45΄) στο 3-0 των Λονδρέζων (το τρίτο ο Πίνο στο 88΄) που έχουν... πάρει τον αέρα της Λίβερπουλ στην εφετινή σεζόν.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:

Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ 0-5
Γουίκομ-Φούλαμ 4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)
Ρέξαμ-Κάρντιφ 1-2
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 0-3
Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Γουλβς-Τσέλσι 3-4
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-0




