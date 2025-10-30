Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
League Cup: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, τριάρα της Κρίσταλ Πάλας στην Λίβερπουλ - Δείτε τα γκολ
League Cup: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, τριάρα της Κρίσταλ Πάλας στην Λίβερπουλ - Δείτε τα γκολ
Οι Νουανέρι και Σάκα σημείωσαν τα γκολ των κανονιέρηδων, βασικός ξεκίνησε ο Κωστούλας - Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»
Η Άρσεναλ ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπράιτον με 2-0 στο "Emirates" και προκρίθηκε στους «8» του League Cup Αγγλίας. Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων» βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Ο 18χρονος Νουανέρι (57΄) και ο Σάκα (76΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddv4quk94i6h)
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχώρισε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Λίβερπουλ στο "Anfield". Ξανά σκόρερ ο Ισμαϊλα Σαρ (41΄, 45΄) στο 3-0 των Λονδρέζων (το τρίτο ο Πίνο στο 88΄) που έχουν... πάρει τον αέρα της Λίβερπουλ στην εφετινή σεζόν.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddv54qc3uz6x)
Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:
Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ 0-5
Γουίκομ-Φούλαμ 4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)
Ρέξαμ-Κάρντιφ 1-2
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 0-3
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχώρισε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Λίβερπουλ στο "Anfield". Ξανά σκόρερ ο Ισμαϊλα Σαρ (41΄, 45΄) στο 3-0 των Λονδρέζων (το τρίτο ο Πίνο στο 88΄) που έχουν... πάρει τον αέρα της Λίβερπουλ στην εφετινή σεζόν.
Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:
Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ 0-5
Γουίκομ-Φούλαμ 4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)
Ρέξαμ-Κάρντιφ 1-2
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 0-3
Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Γουλβς-Τσέλσι 3-4
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-0
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Γουλβς-Τσέλσι 3-4
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-0
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα