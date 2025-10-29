Νίκολιτς: «Υπάρχει ανάγκη για μεταγραφές, μας απασχολούν οι τραυματισμοί»

Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στον Παναιτωλικό. Πολύ καλή ομάδα, με νέο προπονητή. Μετά είναι η Σάμροκ και ο ΟΦΗ. Έπειτα είναι η διακοπή για να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας.Κάνουμε και έναν προγραμματισμό ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου για τις ανάγκες της ανανέωσης της ομάδας. Δε θα το συζητήσουμε τώρα.Περιμένουμε τη μεταγραφική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε μετριοπαθείς. Να ξεπερνούμε τις δυσκολίες.Και μία νίκη με 1-0 στην Ηλιούπολη είναι κάτι θετικό και ευχάριστο. Πρέπει να το γιορτάζουμε. Να κάνουμε μικρά βήματα βελτίωσης.Ίσως κάναμε κάποια άλματα και οδήγησε σε μία διαφορετική κατάσταση. Αντίστοιχα και μία αρνητική απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση. Δεν είναι αυτό σωστό.Προσπαθώ να το ελέγχω ως προπονητής, να βοηθήσετε κι εσείς τα Μέσα. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε σε κατάσταση ευφορίας, ούτε σε κατάσταση κατάθλιψης. Μικρά βήματα βελτίωσης χρειάζονται.Ίσως ένα μήνα πριν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Κάθε τόσο έχουμε παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι σημαντικό κάποιοι σημαντικοί παίκτες να είναι παρόντες.Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο προς όφελός μας. Να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωνόμαστε. Απόψε έχουμε μία έξοδο.Το είχα υποσχεθεί στην ομάδα όταν περάσαμε στον όμιλο. Τώρα αφού έχουμε μία ημέρα ρεπό (σ.σ. Πέμπτη) θα τους κεράσω για να εκπληρώσω και την υπόσχεση που τους είχα δώσει».«Ναι, θα γινόταν, αλλά με λιγότερο καλή διάθεση. Να πούμε και δυο λόγια για τον Καλοσκάμη. Όχι γιατί σκόραρε. Το γκολ είναι σχετικό.Είναι παίκτης με πολύ σωστή νοοτροπία. Έχει το προφίλ των παικτών που θέλουμε.Είναι δυνατός παίκτης, με δίψα, με φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. Λέω αυτά τα καλά λόγια γιατί είμαι σίγουρος πως αν τα ακούσει δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα του».Επειδή είπε ο ίδιος για τους τραυματισμούς, έχει να κάνει με τη δουλειά το καλοκαίρι ή με την ετοιμότητα των παικτών σε αυτή τη φάση;«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Διαφορετικές οι περιστάσεις. Για παράδειγμα ο Ελίασον έχει θέμα με τον μηνίσκο. Το πρόβλημα το κουβαλά εδώ και 2-3 χρόνια.Μόλις πάγωσε στην αναμέτρηση το καταλάβαμε. Υπάρχει ένα βαρύ πρόγραμμα.Με μία έρευνα που έχω κάνει, υπάρχει μία συσχέτιση της μέσης ηλικίας μιας ομάδας και του αριθμού των τραυματισμών που παρουσιάζει.Αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν έχουμε και τη νεότερη ομάδα συνολικά. Αυτό σίγουρα επηρεάζει.Για παράδειγμα πλην του Ζίνι που είναι πιο νέος, ενδεχόμενοι άλλοι παίκτες να μην είναι τόσο συνηθισμένοι ή τόσο έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο επιβαρυμένο ρυθμό.Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο πρόληψης και εφαρμογής σχετικών πρωτοκόλλων.Μάλιστα την περσινή σεζόν στην ΤΣΣΚΑ είχαμε όλη τη χρονιά έναν τραυματισμό κι αυτός επιπόλαιος. Είχαμε μια σωματικά και πνευματικά πολύ καλή ομάδα.Εμείς αντιμετωπίζουμε πολλούς τραυματισμούς. Δεν είμαστε συνηθισμένοι για κάτι τέτοιο. Δουλειά μας είναι να βρούμε τις λύσεις. Επηρεάζει την ομάδα αυτό, αλλά θα τις βρούμε τις λύσεις. Είναι κάτι που μας απασχολεί.Αυτό απαιτεί απ’ όλους μας μεγαλύτερη προσοχή. Να αφοσιωθούμε στους παίκτες. Κάθε παίκτης μετρά για την ομάδα».«Τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά. Είχαμε και τον Μαρίν και τον Πινέδα διαθέσιμο. Δεν έπρεπε να σκεφτούμε μια αναμέτρηση. Έπρεπε να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα.Πριν από δυο εβδομάδες ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αν έπρεπε τώρα να πάρω την επιλογή θα ήταν ο Καλοσκάμης. Τότε ήταν διαφορετικά. Ο Ζίνι θα επανέλθει, θα είναι καλά πρώτα ο Θεός. Όταν θα επανέλθει και ο Λιούμπισιτς θα βγει».