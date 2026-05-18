Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών, λέει ο Ζελέσνκι
Η Ουκρανία έχει παρατηρήσει τις προσπάθειες που γίνονται από την Ρωσία να εξαγάγει σιτηρά από την κατεχόμενη περιοχή της Κριμαίας μέσω εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συγκεκριμένα έχουμε καταγράψει τις προσπάθειες να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επίσης προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική.

