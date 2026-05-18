Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών, λέει ο Ζελέσνκι
Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών, λέει ο Ζελέσνκι
Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική
Η Ουκρανία έχει παρατηρήσει τις προσπάθειες που γίνονται από την Ρωσία να εξαγάγει σιτηρά από την κατεχόμενη περιοχή της Κριμαίας μέσω εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Συγκεκριμένα έχουμε καταγράψει τις προσπάθειες να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επίσης προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική.
«Συγκεκριμένα έχουμε καταγράψει τις προσπάθειες να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επίσης προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική.
Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2026
Перший вагомий індикатор –…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα