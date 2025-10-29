Με buzzer - beater του Καλοσκάμη στο 90+6' η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης - Δείτε το γκολ

Η πρώτη καλή στιγμή για τους κιτρινόμαυρους ήρθε στο 20' με διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς που πέρασε λίγο άουτ, με την ΑΕΚ να αγγίζει το γκολ τρία λεπτά αργότερα όταν το σουτ του Κουτέσα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.Η ΑΕΚ μπορεί να είχε το πάνω χέρι, ωστόσο η εικόνα της δεν ήταν ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψιν και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, με την Ηλιούπολη μάλιστα να φτάνει κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο 25' όταν ο Χριστόπουλος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ξεμαρκαρίστηκε από τον Χρυσόπουλο, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο του Μπρινιόλι.Οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό, κάνοντας πολλές λάθος επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.Θα μπορούσαν πάντως σε δύο περιπτώσεις από στατικές φάσεις να ανοίξουν το σκορ.Μια στο 38' όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ αρχικά ο Γκρούγιτς και στην επαναφορά ο Πιερό από κοντά δεν μπόρεσαν να νικήσουν με κεφαλιές τον Τσιλιγγίρη, ενώ το ίδιο συνέβη και με το πλασέ του Ρέλβας μετά από κόρνερ στο 43'.Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Λιούμπισιτς, ο οποίος για ακόμα μια φορά απογοήτευσε στη μεσαία γραμμή, περνώντας στη θέση του τον Μάνταλο προκειμένου η ΑΕΚ να βρει δημιουργία μπροστά.Μάλιστα ο Μάνταλος στο 52' μετά από γέμισμα του Μπρινιόλι πετάχτηκε προλαβαίνοντας τον Τσιλιγγίρη στην έξοδο, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε εστία.Η ΑΕΚ ήταν συνεχώς μπροστά, ωστόσο εξακολουθούσε να δυσκολεύεται να βρει τις σωστές συνεργασίες, με τον Γκρούγιτς στο 55' να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά, αλλά την μπάλα να περνάει άουτ.Ο Νίκολιτς προσπαθώντας να διορθώσει το κακό αγωνιστικό πρόσωπο της ΑΕΚ μεσοεπιθετικά, πριν τη συμπλήρωση της μιας ώρας παιχνιδιού πέρασε τον Κοϊτά αντί του Κοσίδη και τον Καλοσκάμη αντί του Κουτέσα, με τον Γκατσίνοβιτς να γυρίζει δεξί μπακ.Η Ένωση μπορεί να είχε κλείσει την Ηλιούπολη στο δικό της μισό, αλλά αδυνατούσε να βρει καθαρές ιδέες επιθετικά με τον χρόνο να περνάει.Ένα μακρινό σουτ του Κοϊτά στο 72' βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιλιγγίρη, με τον Νίκολιτς να περνάει και τον Πένραϊς αντί του Πήλιου, αλλά την κατάσταση για την ΑΕΚ να μην αλλάζει.Στο 90' ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα στο τετ-α-τετ με τον Τσιλιγγίρη να αποκρούει και την ΑΕΚ στην τελευταία φάση του ματς να βρίσκει τελικά τη λύση με τον Καλοσκάμη με ένα δυνατό σουτ να βρίσκει δίχτυα στο 96' γλιτώνοντας την ΑΕΚ από την γκέλα για το τελικό 0-1.Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (74' Μαϊντάνος), Θωμαΐδης, Κετ (46' Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70' Ντούντα), Σουντούρα (70' Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (93' Στοϊκόφσκι)Μπρινιόλι, Πήλιος (74' Πένραϊς), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης (58' Κοϊτά), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46' Μάνταλος), Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58' Καλοσκάμης), Γκατσίνοβιτς, Πιερό.