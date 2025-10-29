Νίκολιτς: «Παίξαμε μονότερμα τον αντίπαλο, είχαμε θέμα στα τελειώματα»
Νίκολιτς: «Παίξαμε μονότερμα τον αντίπαλο, είχαμε θέμα στα τελειώματα»

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ομάδας του με 1-0 στην Ηλιούπολη

Νίκολιτς: «Παίξαμε μονότερμα τον αντίπαλο, είχαμε θέμα στα τελειώματα»
Η ΑΕΚ σώθηκε από τον Δημήτρη Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις και επικράτησε με 1-0 της Ηλιούπολης για το Κύπελλο. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά το ματς τονίζοντας την αστοχία της ομάδας του στην αντίπαλη περιοχή. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Και πάλι μας έλειπαν τα τελειώματα. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε μονότερμα και οι παίκτες προσπάθησαν μέχρι τέλους να σκοράρουν. Είχαμε ευκαιρίες, όμως υπάρχει θέμα στα τελειώματα.

Προσπαθήσαμε να παίξουμε από το κέντρο και από τα άκρα, όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Παίξαμε σε κακό αγωνιστικό χώρο και δεν βοήθησε πολύ το σκοτάδι».

