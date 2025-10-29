Το τρομερό γκολ του Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Βόλο - Βίντεο
Ο Ουκρανός σέντερ φορ στην επιστροφή του στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού πέτυχε ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης με φοβερό σουτ από μακρινή απόσταση
Ο Ολυμπιακός κάνει πάρτι στο πρώτο μέρος κόντρα στον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος και προηγείται με 4-0.
Τα γκολ έχουν πετύχει οι Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός είδε για πρώτη φορά φέτος το όνομά του στην αρχική ενδεκάδα και σκόραρε αρχικά για το 2-0 και στη συνέχεια για το 3-0.
Στο 44' μετά από βολέ του Αντεμπάγιο, έγινε απομάκρυνση από την άμυνα, ο Στρεφέτσα με κεφαλιά βρήκε τον συμπαίκτη του κι εκείνος γύρισε το κορμί του και με μονοκόματο σουτ - κεραυνό από απόσταση έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.
