Το τρομερό γκολ του Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Βόλο - Βίντεο
SPORTS
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός Βόλος Κύπελλο ποδοσφαίρου

Ο Ουκρανός σέντερ φορ στην επιστροφή του στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού πέτυχε ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης με φοβερό σουτ από μακρινή απόσταση

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός κάνει πάρτι στο πρώτο μέρος κόντρα στον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος και προηγείται με 4-0. 

Τα γκολ έχουν πετύχει οι Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός είδε για πρώτη φορά φέτος το όνομά του στην αρχική ενδεκάδα και  σκόραρε αρχικά για το 2-0 και στη συνέχεια για το 3-0. 

Στο 44' μετά από βολέ του Αντεμπάγιο, έγινε απομάκρυνση από την άμυνα, ο Στρεφέτσα με κεφαλιά βρήκε τον συμπαίκτη του κι εκείνος γύρισε το κορμί του και με μονοκόματο σουτ - κεραυνό από απόσταση έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.



1 ΣΧΟΛΙΟ

