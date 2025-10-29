Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
«Ξέσπασμα» Μάικλ Τζόρνταν για το σημερινό ΝΒΑ: «Παίζεις τρεις ώρες την ημέρα, τι κάνεις τις άλλες 21;» - Βίντεο
Ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA επικρίνει έντονα τους σταρ που απέχουν χωρίς τραυματισμό, τονίζοντας ότι «έχουν ευθύνη απέναντι στους φιλάθλους» που πληρώνουν για να τους δουν
Η συζήτηση για το "load management" (η πρακτική της διαχείρισης των λεπτών των σταρ, ακόμα και όταν δεν είναι τραυματίες) παραμένει ένα από τα πιο καυτά θέματα στο NBA. Η λίγκα, αναγνωρίζοντας την οργή των φιλάθλων, προχώρησε από τη σεζόν 2023-24 στην εφαρμογή της Player Participation Policy (PPP), μιας οδηγίας που περιορίζει τις αδικαιολόγητες απουσίες.
Ο Μάικλ Τζόρνταν, μιλώντας σε συνέντευξη στο NBC, πήρε θέση επί του ζητήματος, ασκώντας δριμεία κριτική στους σημερινούς παίκτες.
«Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο για κάποιους. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να χάσω έναν αγώνα γιατί ήταν μια ευκαιρία να δείξω στους φιλάθλους ότι είναι εκεί για να με δουν να παίζω», δήλωσε ο θρύλος των Μπουλς.
«Ευθύνη απέναντι στον φίλαθλο που πληρώνει»
Ο Τζόρνταν, ο οποίος αγωνίστηκε στους 82 αγώνες του πρωταθλήματος σε εννέα σεζόν, θυμάται το δικό του κίνητρο: «Ήθελα να εντυπωσιάσω αυτόν τον τύπο που είναι εκεί ψηλά [στην κερκίδα], ο οποίος πιθανότατα έδωσε τα πάντα για να βγάλει χρήματα και να αγοράσει ένα εισιτήριο».
Για τον MJ, το μπάσκετ είναι μια υποχρέωση απέναντι στο κοινό:
«Έχεις μια ευθύνη: αν ο κόσμος έρχεται να σε δει να παίζεις, δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Τώρα, αν σωματικά δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Αλλά αν σωματικά μπορώ και απλά δεν έχω όρεξη, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση».
Ο Τζόρνταν συνόψισε την κριτική του με μια καίρια ερώτηση προς τους επαγγελματίες αθλητές:
«Παίζεις μπάσκετ δυόμισι, τρεις ώρες την ημέρα, έτσι δεν είναι; Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτό είναι για το οποίο πληρώνεσαι ως παίκτης του NBA. Τι κάνεις τις άλλες 21 ώρες;»
Το Flu Game ως παράδειγμα
Στην καριέρα του, ο Τζόρνταν σπάνια επέτρεψε στον εαυτό του να ξεκουραστεί, ακόμα και όταν ήταν τραυματίας ή άρρωστος. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι το "Flu Game" στους Τελικούς του 1997 εναντίον των Τζαζ, όπου αγωνίστηκε με υψηλό πυρετό και σημείωσε 38 πόντους.
Ο Κομισάριος Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος επέβαλε το νέο κανονισμό (PPP), είχε τονίσει ότι «η διαθεσιμότητα είναι επίσης μέρος της απόδοσης», προβλέποντας αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τον κανόνα (πρόστιμο 100.000 δολαρίων για την πρώτη παράβαση).
