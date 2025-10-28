Παπαγιάννης: Επιτυχημένη η επέμβαση στον χιαστό - Μένει εκτός δράσης για τους επόμενους 8 μήνες
SPORTS
Εφές Παναθηναϊκός Γιώργος Παπαγιάννης ρήξη χιαστού

Παπαγιάννης: Επιτυχημένη η επέμβαση στον χιαστό - Μένει εκτός δράσης για τους επόμενους 8 μήνες

Άτυχος ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς της Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη Euroleague

Παπαγιάννης: Επιτυχημένη η επέμβαση στον χιαστό - Μένει εκτός δράσης για τους επόμενους 8 μήνες
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό στα μέσα του Οκτωβρίου, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο αριστερό του πόδι, με τον ίδιο να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο.

Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα από ανακοίνωσή της η τούρκικη ομάδα, ο Παπαγιάννης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η θεραπεία του.

Ο γιατρός της Εφές ανέφερε ότι ο Έλληνας αθλητής θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους 8 μήνες.


Ειδήσεις σήμερα

Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη

Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης

Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης