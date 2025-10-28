Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Παπαγιάννης: Επιτυχημένη η επέμβαση στον χιαστό - Μένει εκτός δράσης για τους επόμενους 8 μήνες
Άτυχος ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς της Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη Euroleague
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό στα μέσα του Οκτωβρίου, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο αριστερό του πόδι, με τον ίδιο να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο.
Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα από ανακοίνωσή της η τούρκικη ομάδα, ο Παπαγιάννης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η θεραπεία του.
Ο γιατρός της Εφές ανέφερε ότι ο Έλληνας αθλητής θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους 8 μήνες.
Panathinaikos Aktor karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 28, 2025
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Get well soon… pic.twitter.com/d9MetU9Y2c
