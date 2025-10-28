Στην εθνική Ελλάδας Κ19 ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός γεννημένος το 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μιλάει άψογα ελληνικά και ανήκει στα «σφυριά» από τα 14