Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απόλαυσε το «Clasico» με τον γιο του και φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ
Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε μαζί με τον γιο του τον Εμπαπέ και τον Γιαμάλ και πήρε για... δώρο και μία συνάντηση με άρωμα Χόλιγουντ
Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε νικήτρια στο «Clásico» και βρέθηκε στο +5 από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν που κέρδισε το παρθενικό του ντέρμπι με τους «Μπλαουγκράνα».
Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, μαζί με τον γιο του, Παύλο, παρακολουθώντας από κοντά το δίδυμο Εμπαπέ–Μπέλιγχαμ να κάνει ότι θέλει την άμυνα των Καταλανών, σε ένα παιχνίδι που η Ρεάλ επικράτησε με 2-1.
Στο περιθώριο της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στο Instagram, με λεζάντα: «Off to the Oscars».
Penélope Cruz viendo a su Real Madrid 🤩 🤍— ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 26, 2025
La alegría de la actriz 🇪🇸 al verse en las pantallas del Clásico. pic.twitter.com/p6BCaZX422
