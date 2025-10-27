Τέλος ο Ίγκορ Τούντορ από τη Γιουβέντους: Η τρίτη σερί ήττα οδήγησε στην απόλυση

Ο Κροάτης τεχνικός πλήρωσε το σερί τριών ηττών και τον μήνα χωρίς νίκη και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους μετά από 218 ημέρες - Σπαλέτι και Μαντσίνι είναι μεταξύ των υποψηφίων