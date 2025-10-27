Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Τέλος ο Ίγκορ Τούντορ από τη Γιουβέντους: Η τρίτη σερί ήττα οδήγησε στην απόλυση
Ο Κροάτης τεχνικός πλήρωσε το σερί τριών ηττών και τον μήνα χωρίς νίκη και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους μετά από 218 ημέρες - Σπαλέτι και Μαντσίνι είναι μεταξύ των υποψηφίων
Ο Ίγκορ Τούντορ δεν είναι πλέον ο προπονητής της Γιουβέντους. Η εντός έδρας ήττα από τη Λάτσιο αποδείχθηκε μοιραία για τον Κροάτη τεχνικό, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του το πρωί της Δευτέρας.
Η θητεία του Τούντορ στον πάγκο των «μπιανκονέρι» ολοκληρώνεται μόλις 218 ημέρες μετά την ανάληψή της, όταν είχε αντικαταστήσει τον Τιάγκο Μότα στις 23 Μαρτίου. Η απόφαση για την άμεση απομάκρυνση πάρθηκε μεταξύ του γενικού διευθυντή, Νταμιέν Κομόλι, και του Τζόρτζιο Κιελίνι (ο οποίος βρίσκεται σε επαφή από τη Σαουδική Αραβία).
Η ήττα στη Ρώμη -η τρίτη συνεχόμενη- επιτάχυνε τις διαδικασίες, οδηγώντας στην άμεση αποπομπή του προπονητή από το Σπλιτ.
Ο Τούντορ πληρώνει το τρομακτικό ντεφορμάρισμα του τελευταίου ενάμιση μήνα, καθώς η ομάδα του μετρούσε οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη, εκ των οποίων τρεις συνεχόμενες ήττες (από Κόμο, Ρεάλ Μαδρίτης και Λάτσιο) και τέσσερις αναμετρήσεις χωρίς να σκοράρει.
Την Τετάρτη, στον αγώνα εναντίον της Ουντινέζε, στον πάγκο της Γιουβέντους θα καθίσει προσωρινά ο Μασιμιλιάνο Μπραμπίλα, ο τεχνικός της δεύτερης ομάδας της Γιουβέντους.
Ωστόσο, για τους Κομόλι και Κιελίνι έχει ήδη ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον διάδοχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι είναι οι Λουτσιάνο Σπαλέτι, Ρομπέρτο Μαντσίνι και Ραφαέλε Παλαντίνο.
Η απομάκρυνση του Τούντορ έρχεται να προστεθεί σε αυτή του Τιάγκο Μότα, με τη Γιουβέντους να πληρώνει ταυτόχρονα τρεις προπονητές, καθώς όλοι είχαν συμβόλαιο έως το 2027.
Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus— JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025
I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8
