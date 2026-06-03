Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Φαρίντ εκτός εξάδας των ξένων στον τελικό με τον Ολυμπιακό
Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Φαρίντ εκτός εξάδας των ξένων στον τελικό με τον Ολυμπιακό
Η διαφαινόμενη απουσία του Κώστα Σλούκα έβαλε τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα
Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.
Φυσικά είναι εκτός και ο Μάριος Γκριγκόνις ο οποίος «κόπηκε» από το ελληνικό ρόστερ και δεν αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει και την αγωνιστική του θητεία στον Παναθηναϊκό.
Η εξάδα των ξένων για το Game 1 των τελικών αποτελείται από τους:
Τι Τζέι Σορτς
Τσέντι Όσμαν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Τζέριαν Γκραντ
Κέντρικ Ναν
Ματίας Λεσόρ
Πηγή: www.gazzetta.gr
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.
Φυσικά είναι εκτός και ο Μάριος Γκριγκόνις ο οποίος «κόπηκε» από το ελληνικό ρόστερ και δεν αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει και την αγωνιστική του θητεία στον Παναθηναϊκό.
Η εξάδα των ξένων για το Game 1 των τελικών αποτελείται από τους:
Τι Τζέι Σορτς
Τσέντι Όσμαν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Τζέριαν Γκραντ
Κέντρικ Ναν
Ματίας Λεσόρ
Πηγή: www.gazzetta.gr
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