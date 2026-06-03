Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Φαρίντ εκτός εξάδας των ξένων στον τελικό με τον Ολυμπιακό
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Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Φαρίντ εκτός εξάδας των ξένων στον τελικό με τον Ολυμπιακό

Η διαφαινόμενη απουσία του Κώστα Σλούκα έβαλε τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα

Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Φαρίντ εκτός εξάδας των ξένων στον τελικό με τον Ολυμπιακό
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Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.

Φυσικά είναι εκτός και ο Μάριος Γκριγκόνις ο οποίος «κόπηκε» από το ελληνικό ρόστερ και δεν αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει και την αγωνιστική του θητεία στον Παναθηναϊκό.

Η εξάδα των ξένων για το Game 1 των τελικών αποτελείται από τους:

Τι Τζέι Σορτς
Τσέντι Όσμαν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Τζέριαν Γκραντ
Κέντρικ Ναν
Κλείσιμο
Ματίας Λεσόρ

Πηγή: www.gazzetta.gr
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